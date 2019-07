Liga očima fanoušků: Sešívané (východní) fronty a podržte Kozáka! | iSport.cz

Do Teplic přicestovala spousta fanoušků Slavie, kteří viděli dominantní výkon svého týmu • FOTO: Barbora Reichová / Sport Také druhé kolo FORTUNA:LIGY sledovali z tribun aktivní fanoušci, někteří z nich mohli i vestoje. Jak viděli zápasy druhého kola příznivci Slavie, Plzně, Sparty, Baníku či Bohemians? Početným sešívaným výjezdům se nelíbí sektory hostů, v Ďolíčku si oblíbili Jakuba Podaného a na Letné se po hodině bušení do Jablonecké obrany dočkali prvních gólů v sezoně.

SLAVIA PRAHA: Na východní frontě klid Už mám za sebou tři výjezdy. Byl jsem v Trnavě, Zlíně a v Teplicích. Strašně by mě zajímalo, jak se pánové ve vedení ligové soutěže starají o fanoušky. Zda vůbec mají zájem o to, aby na fotbal chodili? Na všech stadionech úplně tristní podmínky. Většinou se v každém hostujícím sektoru fanoušci potýkají s nedostatečným hygienickým vybavením a úplnou nemožností si cokoliv koupit. Nápoje většinou dochází během zápasu, nebo díky jednomu obslužnému okénku je fronta tak dlouhá, jako má místní klub vedení. Poslední zápas v Teplicích mě ale oddělal úplně. Šel jsem mimo kotel, do tzv. „rodinného sektoru pro hosty“. Ano, rodin tam bylo dost, ale to je asi vše, co rodinný sektor připomínalo. Jinak tři mobilní WC bez možnosti si umýt ruce. Jedno výdejní okénko, kam se o poločase nikdo ani nemohl dostat. Při cestě domů jsme se tak těšili aspoň na čerpací stanici, kterou ale policie uzavřela. Naše republika je sice v Evropě, ale evidentně v té východní – a na západ je cesta dlouhá. DAVID OCETNÍK. 41 LET, AREA 114 SESTŘIH: Teplice - Slavia 1:5. Sešívaná demolice, při debutu se trefil i Stanciu

VIKTORIA PLZEŇ: Hra se zvedá, teď ještě návštěvy Tam, kde jsme minulou sezonu venku končili, tam jsme v té nové na cizích hřištích začínali. V Liberci. Naše návštěva byla podobně bídná jako na jaře, ti, kdo přece jenom dorazili, dělali, co mohli. Nezbývá než doufat, že se to postupem času zvedne. Co se zvedá opravdu, to je naše hra. I když je na místě uznat, že v prvním poločase to byl spíš boj od vápna po vápno a moc pěkných fotbalových momentů k vidění nebylo. Po přestávce se ale už ukázala naše větší síla. Tedy ne, že by Liberec nekousal, naopak byl hodně nepříjemný a také se dostal do několika šancí, ale udolali jsme ho, připsali si tři důležité body v rozjezdu sezony – a to se počítá. Co v nás ale opravdu je, to zřejmě ukázal až včerejší večerní zápas s Olympiakosem Pireus v předkole Ligy mistrů. Síla soupeře byla jasná, i když mu chyběla největší hvězda. Přál jsem si, abychom to vzali stylem Hrrr na ně! a aby to lítalo. Čest královně Viktorce, všichni bafuňáři od vesla navždy pryč! KOVI. 51 LET, PODNIKATEL SESTŘIH: Liberec - Plzeň 1:2. Povedená generálka na Ligu mistrů, zápas opanoval Pernica

SPARTA PRAHA: Dopředu to půjde, Kozáka nezatracovat Po blamáži se Slováckem udělal trenér několik změn a bylo to vidět. Všechny (byť některé vynucené) přinesly oživení a větší kvalitu. Hra se zjednodušila, zrychlila a hlavně přišlo daleko větší nasazení. Výsledkem byla spousta šancí, a i když jsme to dlouho nemohli prolomit, góly nakonec přišly a oba stály za to. Důležité je, že i když nám to tam zprvu nepadalo, nebyla vidět větší nervozita a šli jsme si pro tři body. Až zvýšíme efektivitu, třeba to nebudou takové nervy. Kozáka bych určitě nezatracoval, protože i když neproměnil opravdové tutovky, byl hodně platný. Co nás stále trápí, je obrana. Asi to bude na delší hledání optimálního složení. Je tam spousta chyb, a hlavně ta rozehrávka. Chybí nám konstruktivní stoper. Jinak klobouček dolů před jabloneckým Váňou, jak si ve třiceti letech poradil s nečekaným debutem. Jen tak si odskočil z práce – a hned takový zápas. Ale nepodělal se. Trabzonspor v Evropské lize je na začátek těžký los, ale nastaví nám zrcadlo, jak na tom skutečně jsme. MICHAL ŠEDIVÝ. 50 LET, OUTDOOR EXPERT SESTŘIH: Sparta - Jablonec 2:0. Po blamáži dominantní výkon. Rozhodli Hložek a Kanga

BANÍK OSTRAVA: Utrpěli jsme první výhru Druhé kolo nás zavedlo do Karviné a všichni byli zvědaví, jak trenér Páník po hrubě nepovedeném utkání s Libercem zareaguje. Dá se říct, že průběh zápasu v Karviné byl hodně podobný tomu libereckému. Patnáct minut jsme hráli aktivně a po zemi, dali gól a pak to zase bohužel přišlo: nakopávané balony dopředu. V útoku i přes výškovou převahu míče nikdo neudržel a nevyhrál ani souboj. Spousta balonů se tak vracela zpátky na naši půlku. Přežili jsme několik velkých šancí srdnatě bojující Karviné a doslova jsme utrpěli první podzimní výhru. Líbivého fotbalu se asi jen tak nedočkáme, i když si myslím, že kádr a hráče na to rozhodně máme. Pozitivní v Karviné byly tři důležité body a výkon Jiráska, který možná dostane větší prostor pro hru než dva, maximálně tři starty za sebou. Na pravém beku se mi líbil Fillo, i když dostal zbytečnou červenou. Třeba dá trenér šanci Celbovi, který v létě prodloužil smlouvu. Výborný los pokračuje, máme doma Teplice a to jsou povinné tři body. DAVID LIVEČ. 37 LET, VEDOUCÍ PRODEJE SESTŘIH: Karviná - Baník 1:2. Vyhecované derby plné šancí rozhodl Jirásek