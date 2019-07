Baník Ostrava - Teplice 0:1. Páník ven? Fanoušek na to má právo, řekl kouč. Odehráli jsme nejlepší zápas | iSport.cz

Co na projevy fanoušků říkáte?

„Je to úplně normální, fanoušek si zaplatí vstupenku, takže na to má právo.“

Zvlášť po druhé domácí prohře...

„Odehráli jsme nejlepší utkání z těch tří, bohužel vyšlo výsledkově špatně. O to je to horší, protože jsme všichni zklamaní. Ne s výkonem, ale s výsledkem. Bohužel jsme nedali ani penaltu, takže jsme se v tom utopili. Věřím, že kdybychom dali penaltu, bojovali bychom ještě o tři body.“

Neproměnili jste už pět penalt v řadě.

„Každý trénink kopeme penalty, díváme se na to, řešíme to. Byl určený Baroš se Stronatim.“

Nedaří se vám ani standardky, že?

„Už jsme tam vytočili asi šest hráčů, ale je to pořád špatné. Výšku tam máme, věnujeme se tomu v trénincích. Bohužel nemáme Zavadila, který to kopne, kam je potřeba. Možná je to psychickým tlakem.“

SESTŘIH: Baník - Teplice 0:1. V úvodu rozhodl Žitný, Baroš nedal penaltu Video patří k placenému obsahu Kupte si předplatné a sledujte sestřihy zápasů exkluzivně v průběhu přenosu. Vybrat předplatné Už mám předplatné přihlásit se Podmínky předplatného Neplatícím uživatelům se videa zpřístupní následující den.

Ten se po další domácí porážce zvýšil, ze tří zápasů máte jen tři body.

„Ale hráči jsou si vědomi, že odehráli dobrý zápas. Jsou zklamáni výsledkem, ale není to tak, že by lezli pod lavice. O poločase jsem jim říkal, že se nic neděje, že to utkání zlomí. A statistiky v držení míče či střelách ukázaly, že jsme na tom byli dobře. I Barcelona někdy prohraje a to je nějaký mančaft! My samozřejmě nejsme Barcelona, hrajeme trochu jinak, ale dnes tam byla spousta dobrých věcí. Hráči ukázali, že umí hrát dobrý fotbal. Nikdo se neschovává, že by se měl stydět, ani to není o tom, že by si někdo nadával. Jsme všichni spíš zklamaní.“

Místo Kuzmanoviče se Smolou nastoupili Baroš s Diopem. Proč jste vyměnil útočníky?

„Máme čtyři kvalitní útočníky, Baroš s Diopem hráli výborně, dostávali se do koncových situací. Chybělo málo. Reiter tam měl taky dobré průniky, někdy je to o centimetrech. A gólman je podržel. Přirovnal bych to k utkání v Teplicích, kde nám to vychytal Laštůvka. Dnes to bylo naopak, přitom je to pro mě těžko pochopitelné. Na tréninku pořád řešíme závěrečnou fázi, neustále na tom pracujeme. Až šedesát procent cvičení je na to zaměřeno, ale bohužel...“

Jak se vám líbil Josef Celba, který na pravém beku nahradil potrestaného Martina Filla?

„Celba byl v první půli excelentní, měl tam průniky i dorazové věci, když šel do vypadnutých balonů. Reiter měl díky jeho prostrčení několik průniků. Jsem s ním spokojený, do budoucna je to dobré zjištění.“

A kdo podle vás chyboval u inkasované branky? Vypadalo to hrozně lacině.

„Myslím, že chybovali dva zkušení hráči. Propadl tam balon a soupeř to pak prokopl. Nám se tohle nepodařilo.“

Baník - Teplice: Baroš nedal penaltu! Slabou střelou nechal vyniknout Grigara

Baník - Teplice: Jeřábek hrál ve vápně rukou, penalta pro domácí! Video patří k placenému obsahu Vybrat předplatné Už mám předplatné přihlásit se Podmínky předplatného

Baník - Teplice: Reiter pronikl do vápna, z úhlu pak trefil boční síť

Baník - Teplice: Žitný nekompromisně propálil Budínského a hosté vedou 1:0