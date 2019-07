iSport PODCAST: Vyřeší Slavia potíže v kotli? Proč Páník zůstává v Baníku? | iSport.cz

"Pyká drtivá většina slušných lidí za skutky některých idiotů," glosuje Jakub Konečný situaci, která vznikla v závěru nedělního zápasu Slavie proti Sigmě Olomouc. "Kluby nejprve řeší cestu cukru, kdy se s fanoušky, i těmi problémovými, snaží domluvit a navázat s nimi spolupráci. Jenže to většinou stejně končí průšvihem," dodává s připomínkou na loňský zápas Sparty se Suboticí. Kvůli vtrhnutí několika fandů na hřiště má letenský klub zavřený stadion na utkání s Trabzonsporem. "Potom přichází ta represivní složka, ten bič, a to zřejmě teď čeká i Slavii."

Podcast řeší i situaci v ostravském Baníku. Po druhé prohře ze tří kol se stadionem nese pokřik "Páník ven". Redaktor Sportu Michal Kvasnica vysvětluje, proč zkušený kouč nebude v nejbližší době odvolán, zároveň ale rozvádí svůj názor, že by skutečně odejít měl. "Vyzní to možná drsně, ale teď by jim pomohla jakákoli změna. Herně to je pořád stejné, křivka má spíše klesající tendenci," řekl.

Proč Baník má důvěru v Bohumila Páníka? Jak redaktoři Sportu viděli vystoupení českých týmů v Evropě? Poslechněte si v iSport PODCASTU:

