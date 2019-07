Costa o hrubce i přínosu trenéra: Jsme Sparta, chceme vždy tři body | iSport.cz

Proč jste nezískali tři body?

„Myslím si, že jsme celý zápas měli pod kontrolou. I v prvním poločase jsme měli šance, ale nedokázali jsme dát gól. Kvůli naší špatné efektivitě skončil zápas nerozhodně.“

Jak důležitý byl závěr prvního poločasu, kdy vám neuznali gól a následně přišla penalta pro domácí?

„Byl to hodně důležitý moment zápasu. Podle mě to byl gól, ale musím se na to ještě podívat. Nicméně rozhodčí říkal, že to neuznal kvůli faulu na brankáře. Když rozhodčí řekl, že gól neplatí, tak neplatí a museli jsme to respektovat.“

A ta penaltová situace?

„Popravdě jsem to neviděl. Bylo to asi padesát na padesát, ale znovu zopakuji, když sudí řekl, je penalta, tak byla, navíc když tam bylo video.“

Hned ve 2. minutě jste zaváhal a soupeř šel sám na branku. Co se tam stalo?

„Míč mi přeskočil nohu, to se bohužel stane. Naštěstí tam byl Florin (Nita) v dobrém postavení a podržel nás.“

Co jste si říkali o přestávce za stavu 0:2?

„Byly tam nějaké emoce, ale trenér nás povzbudil a říkal, ať dáme hlavy vzhůru, ať bojujeme a hrajeme jako Sparta. To jsme udělali a dali po přestávce dva góly. Škoda, že se nepodařilo dát i třetí.“

Nakonec z toho tedy byla remíza, ale i to je pro vás ztráta, je to tak?

„Jasně, že je to ztráta. My jako Sparta chceme z každého zápasu všechny body. Pozitivní bylo alespoň to, jak jsme odmakali druhý poločas. Obecně je ale remíza málo.“

Je problém, že na čelo tabulky ztrácíte už pět bodů?

„Je stále začátek sezony, ale samozřejmě jsme chtěli být nahoře. Ztráty bodů nás bolí a mrzí nás. Sami jsme se ale do této situace dostali a musíme zabrat. Není to o trenérovi, ale o nás na hřišti.“

Dlouho jste kvůli zranění chyběl. Jak jste se v prvním zápase v sezoně cítil?

„Když dlouho nehrajete, tak je to znát. Ale byl jsem připravený, takže to pro mě nebyl problém.“

SESTŘIH: České Budějovice - Sparta 2:2. Sporná penalta, (ne)gól. Hosté v závěru vydřeli bod Video patří k placenému obsahu Kupte si předplatné a sledujte sestřihy zápasů exkluzivně v průběhu přenosu. Vybrat předplatné Už mám předplatné přihlásit se Podmínky předplatného Neplatícím uživatelům se videa zpřístupní následující den.

Vše o Spartě čtěte ZDE »