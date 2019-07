Rada promluvil o svém výbuchu: Za hráče budu bojovat! Kde ti lidé byli? | iSport.cz

Srdce Petra Rady se v neděli vpodvečer zase rozžhavilo. Negativismus z ochozů na Střelnici nesl těžce, nerozuměl mu. Jablonec hraje i po rozprodeji kádru velice slušně, po třech ligových kolech má šest bodů a prohrál jen na Spartě. Přesto hrstka fanoušků útočí slovně na trenéra i na hráče. „Někteří nejsou tak psychicky silní, dostanou strach. Takový Hübschman se nepodělá, ale jsou labilnější typy. Za hráče budu bojovat,“ říká pevným hlasem kouč.

Proč jsou fanoušci Jablonce tak negativní?

„Nevím, co si o tom mám myslet. Jestli je za tím namlsanost... Těžko říct. Za dva roky se tady udělal posun, hráli jsme koukatelný fotbal. Nevím, jestli teď na fotbal zanevřeli. Od nové sezony jsou negativnější a chodí jich míň. Aby ve druhém domácím zápase po dvaceti minutách za stavu 1:0 se Slováckem, což nejsou žádní nazdárci, křičeli věty typu ‘Střídej Kratochvíla‘, ‘Hrajte fotbal‘ nebo ‘Na to se nedá dívat‘, to mi hlava nebere.

Je to zvláštní, když jste vedli…

„Nedali jsme dvě šance a od pětadvacáté minuty byl soupeř lepší. To umím přiznat. Měli jsme za sebou strastiplnou cestu do Arménie, kterou bych nikomu nepřál. Vrátili jsme se v pátek v šest ráno, musel jsem dát hráčům volno. To je jako po noční, kdy přijdete a potřebujete se vyspat. Měli jsme jen sobotní předzápasový trénink. Bral jsem jakoukoliv výhru. Že to nakonec skončilo 6:0, je pro Slovácko, které zaslouženě vyhrálo na Spartě, kruté. Tak to někdy ve fotbale bývá.“

Jablonec navzdory úspěchům v posledních letech fotbalem moc nežije, že?„Ptám se: Kde ti lidé byli, když klub hrál poprvé v historii skupinu Evropské ligy? Nedokázali ani vyprodat stadion. Z osmdesáti procent chodí pořád ti samí, stejné dva tisíce. Ty obličeje už znám.“

Návštěvy na Střelnici v sezoně 2019/2020 1. kolo: Jablonec - Bohemians 1905 2612 diváků 3. kolo: Jablonec - Slovácko 2681 diváků

Jak by se podle vás měli diváci prezentovat?

„Já nebudu říkat, jak se mají chovat. Jen by si měli uvědomit, že v kádru došlo k velké obměně. Chce to trpělivost. Neříkám, že celou sezonu, ale nějaký čas určitě. Za rok odešlo jedenáct hráčů, to se nikde jinde nestalo. Nemůže to být hned jako dřív. Dřív pokřikovali jednotlivci, teď už je těch lidí víc. Přidávají se další. Štve mě to, a proto jsem se po utkání neudržel. Nechci, aby fanoušci dostávali hráče pod tlak. Já to vydržím. A jestli mají problém se mnou, vezmu tašku a odejdu. Já tady nejsem proto, abych se zviditelnil nebo něco takového. Budu bojovat za hráče.“

Publikum se chytlo až ke konci.

„Po třetím gólu najednou byly chorály a fanoušci křičeli, ať jim dáme bůra. Během deseti minut se všechno úplně otočilo. To je zarážející. Já bych spíš ocenil, kdyby nás podpořili v době, kdy to tolik nejde. Byl jsem na Spartě, když tam hrálo Slovácko. Sparťanští fanoušci pořád svůj tým povzbuzovali, i když se mu nedařilo. Nebo si vezměte, jak se na Baníku ozývá ‘Páník ven‘. Po třetím kole! Ten trenér přece neřekne Barošovi, ať nedá penaltu. Věřím tomu, že ji Bary proměnit chtěl. Na jaře Páník málem přivedl klub do evropského poháru a teď ho vyhazují?! Tomu nerozumím.“

SESTŘIH: Jablonec - Slovácko 6:0. Hosté shořeli po přestávce, dvakrát pálil Sýkora

Vnímají výkřiky z hlediště hráči?

„Doufám, že ne. Ale víte, jak to je. Někteří nejsou tak psychicky silní, dostanou strach. Takový Hübschman se nepodělá, ale jsou labilnější typy. Třeba na těch nových to může zanechat stopy. Lidi křičí, ať střídám Kratochvíla a on pak dá gól a na další přihraje. Hraje to, co po něm chci. Má velký potenciál a mohl by hrát za Jablonec hodně dlouho.“

Jakou návštěvu čekáte ve čtvrtek na odvetě 2. předkola EL s Pjunikem Jerevan?

„Jsem rád za každého diváka. Budou tak tři tisíce. Přál bych si, aby nám pomohli.“

