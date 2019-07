Liga očima fanoušků: V Edenu bratr vraždí bratra. Bob je baníkovec, ale... | iSport.cz

VIKTORIA PLZEŇ: Krmenčík moc a moc chtěl

Celý týden bylo horko, že i mouchy chodily pěšky, a když jdeme na fotbal, dostaneme sprchu, že jsem tričko v ochozech musel ždímat. Na hřišti nám to ale nijak nevadilo, do sestavy trenér sáhl a mladí vlčáci se docela ukázali.

Naháněli Karvinské po celém hřišti, i když to chvílemi vypadalo jak vodní hrátky. Kdybychom proměnili polovic šancí, byla by půle 3:0 a po zápase. Tahle jsme museli trnout až do konce, nicméně body jsou doma. Jo jo, Krmenčík. Už od začátku sezony na něm bylo vidět, jak moc a moc chce… A ono se to konečně utrhlo. Dal dva góly, mohl mít i tři, ale stačí to. Hlavně jsem si přál, aby si nějaký nechal do úterního řeckého pekla. Nedá mi to, abych se nepodíval k sousedům S+S.

Slavisté vyřvávali po našem neslavném zápase na Spartě, že u nich nikdy, nikdy nemůžou světlice létat k soupeři… A tohle bylo co?

Sáhněte si do svědomí, a pak teprve haňte!

A milionová Sparta? Holt jeden Pelta 2:0 jaro, pardon podzim nedělá. Čest královně Viktorce, pyro na fotbal patří, ale bezpečné!

KOVI. 51 LET, PODNIKATEL