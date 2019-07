Stoperské šachy na Spartě. Jílek dál hledá, Costu připravuje na Evropu | iSport.cz

Sparta a stopeři? Ode zdi ke zdi, chtělo by se říct. Jak jinak si vysvětlit, že srdce defenzivní linie Pražanů bylo v každém ze tří dosud odehraných duelů složené z jiných komponentů… Jediným stabilním stoperem je Lukáš Štetina, spoluhráči kolem něj se točí jako apoštolové na orloji.

Jako poslední vyjel před zraky fanoušků Costa. Toho nasadil trenér Václav Jílek do utkání proti Českým Budějovicím. A navzdory velice slabému výkonu stopera ze Zimbabwe si za svým rozhodnutím stál.

„Nelituju toho. Je to otázka spekulace, každé utkání se může vyvinout jinak. Nikdo nemůže říct, jak by to vypadalo s jinou stoperskou dvojicí,“ upozornil po duelu.

Na prahu ročníku, jen několik týdnů zpět, se při tom zdál být při stále trvající absencí Davida Lischky jedničkou mezi středními obránci Semih Kaya. „Je to hráč, se kterým určitě počítáme,“ ubezpečil tehdy Jílek.

Kaya skutečně naskočil do úvodního duelu se Slováckem, po porážce 0:2 se ovšem ze základní sestavy pakoval. O týden později proti Jablonci už byl po boku Štetiny uzdravený Uroš Radakovič. Ani on nepůsobil jako neprostupná zeď, Sparta ale odehrála duel s nulou a z pohledu defenzivy obstála.

LIGOVÝ INSIDER: Costa není stoper, ale teď je fakt jednička. S trenérem Radou souhlasím

Jílek navzdory tomu do stoperů znovu sáhl, na forhont vyslal po vleklých zdravotních problémech uschopněného Costu. A po utkání dal jasně najevo, že právě na něm chce zadní vozbu stavět. „Mezi stopery je to hráč s největším potenciálem, potřebujeme ho zapracovat a připravit na Evropu,“ vysvětlil.

Ze slov sparťanského kouče lze logicky vydedukovat, že si Costu chystá na blížící se dvojzápas s Trabzonsporem. První klání je na programu už příští čtvrtek v Generali Areně, z tohoto pohledu je logické, že zkušeného zadáka poslal do akce při první možné příležitosti. Nerozehranost ovšem byla na chlapíkovi, jenž si rovnou navlékl na ruku i kapitánskou pásku, znát.

„V minulé sezoně Costa patřil k pilířům obranné řady Sparty: slibovali jsme si, že s ním přijde víc kvality. Tu nenaplnil, byly tam viditelné problémy. Určitě ale nemůžu říct, že jsme ztratili body kvůli Costovi,“ zdůraznil Jílek.

Vycházejme tedy z předpokladu, že robustní bek je nyní pro trenérský štáb Sparty volbou číslo jedna. Bude to platit i v momentě, kdy se dá stoprocentně dohromady Lischka? Mladý stoper stále není kondičně připravený na prvoligovou zátěž, sám se na ni zatím necítí. V plánu proto je, že ještě odehraje několik duelů za béčko.

Právě Lischka by ale měl být budoucností týmu na strategicky extrémně důležité pozici, navíc je stejně jako Costa levonovým hráčem. A i když má Jílek pro tyhle typy slabost, lze si jen těžko představit, že by pravidelně nastupovali vedle sebe.

Rošádám ve středu defenzivy rudých tak ještě nemusí být definitivní konec.

Vše o Spartě čtěte ZDE›››

SESTŘIH: České Budějovice - Sparta 2:2. Sporná penalta, (ne)gól. Hosté v závěru vydřeli bod

České Budějovice - Sparta: Obří kráter v obraně hostů, Schranz šokuje rychlým gólem, 1:0!