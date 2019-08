Karviná získala posilu ze Sparty. Vukadinovič by měl hrát už proti Slavii | iSport.cz

Srbský záložník se po návratu z hostování v druholigovém tureckém Bolusporu neprosadil do kádru Sparty. Do Karviné míří na přestup.

„O Vukadina jsme měli dlouhodobý zájem,“ uvedl Lubomír Vlk, sportovní ředitel MFK Karviná. „Už před pěti lety, kdy jsme hráli druhou ligu, u nás byl, ale nakonec dal přednost nabídce Slavie. Jsme rádi, že tentokrát se už všechno podařilo dotáhnout. Rychlého a dynamického fotbalistu na kraj hřiště potřebujeme.“

Osmadvacetiletý rodák z Bělehradu má s českou ligou hodně zkušenosti. Hrál v Jablonci, ve Slavii, ve Zlíně a ve Spartě. Za 116 zápasů vstřelil 11 gólů. Za Spartu naposledy nastoupil v polovině prosince v Příbrami (1:1).

„Bavil jsem se s Filipem Panákem (přestoupil z Karviné do Sparty) a říkal, že se to v Karviné za ty roky hodně změnilo - krásný stadion a zázemí. Chválil to. Moc se těším na neděli a na první zápas,“ dodal Vukadinovič.

