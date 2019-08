SESTŘIH: Opava - Baník 0:2. Baník znovu vyhrál venku, ovládl slezské derby | iSport.cz

Vedle Smoly nastoupil za Baník i Kuzmanovič, další hráč, který v poslední době přišel do Opavy z Ostravy. Jako první zahrozili v desáté minutě domácí. Mondek poslal do vápna ostrý centr, který před dotírajícím Jurečkou pokryl brankář Budinský. Balon mu po kontaktu s opavským hráčem vypadl, ten jej dorazil do sítě, ale rozhodčí Julínek už předtím odpískal faul a gól neplatil.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: Hosté: 20. Smola, 82. de Azevedo Sestavy Domácí: Fendrich – Hrabina, Simerský, Schaffartzik, Žídek (C) – Zavadil, Jursa (73. Bernadina) – Mondek (54. Šulc), Jurečka, Zapalač (55. Stáňa) – Dedič. Hosté: Budinský – Fillo, Šindelář, Stronati (58. Procházka), Fleišman (C) – Reiter, R. Hrubý, Jánoš, Kuzmanović (46. Diop), de Azevedo (90+3. Holzer) – Smola. Náhradníci Domácí: Šrom, Helebrand, Řezníček, Souček, Stáňa, Bernadina, Šulc Hosté: Číž, Granečný, Procházka, Holzer, Jirásek, Baroš, Diop Karty Domácí: Zavadil, Jursa Hosté: Kuzmanović Rozhodčí Pavel Julínek – Ivo Nádvorník, Marek Podaný Stadion Stadion v Městských sadech, Opava

Byť Opavští měli v těch chvílích herně navrch, ve 20. minutě se dočkal vedení Baník. Po přímém kopu Hrubého nebezpečně hlavičkoval Stronati, Fendrich vytáhl balon na břevno, ale v malém vápně stál Smola a zblízka bez potíží uklidil míč do sítě. Vzápětí mohlo být vyrovnáno, jenže Jurečkovu hlavičku po Zapalačově prudkém centru vytěsnil Budinský. Ostravský brankář se překonával i dál, když vyrazil na roh také Dedičovu ránu. Ve 40. minutě po Zapalačově rohu dorazil prodloužený míč do sítě Jurečka, ale ani tentokrát se nemohl radovat. Sudí po zhlédnutí videa potvrdil původní ofsajdový verdikt. Hned po změně stran mohl přidat druhý gól Baníku Smola, jenže jeho rána z ostrého úhlu byla zblokována. Po hodině Opava zatlačila Baník řadou centrů, ale do zakončení se domácí neprobili. Naopak necelou čtvrthodinu před koncem Opavě nevyšla ofsajdová "past" a Diop se zjevil před Fendrichem, který ho vleže vychytal. Pak ale domácí propadli po své standardce, Baník po nepřesném centru postupoval do přečíslení pět na dva, a byť se zprvu zdálo, že Opavští kritickou chvilku přečkají, nakonec inkasovali podruhé. Hrubý vysunul Reitera, který si položil Fendricha, předal míč De Azevedovi a ten v 82. minutě prestižní souboj definitivně rozhodl. SESTŘIH: Opava - Baník 0:2. Slezské derby opanovala Ostrava, rozhodl Smola Opava - Baník: Zavadilovu prudkou ránu ze třiceti metrů si Budinský pohlídal

Opava - Baník: Žídek ve výborné šanci pálil vysoko nad bránu

Opava - Baník: De Azevedo po nádherném Reiterově průniku zvyšuje na 2:0!

Opava - Baník: Šulcovu jedovatou ránu vyrazil Budinský jen před sebe

Opava - Baník: VAR si volá sudího kvůli Schaffartzikově či Diopově zákroku. Měla být ČK?

Opava - Baník: Šulcův jedovatý centr nezasáhli ideálně ani Simerský, ani Dedič

Opava - Baník: Smola sám před Fendrichem! Domácí gólman ale jeho blafák vystihl

Opava - Baník: Další Jurečkův gól! Ale znovu neuznán, asistent mává ofsajd

Opava - Baník: Jurečkova hlavička zapadla těsně vedle tyče

Opava - Baník: Dedič se pohotově otočil a pálil z vápna nad bránu

Opava - Baník: Dedič se vytáhl s výborným sólem, Budinský parádně vytáhl jeho střelu!

Opava - Baník: Jurečkova hlavička mířila do šibenice, Budinský skvěle zakročil!

Opava - Baník: Kdo jiný? Smola otevírá skóre z dorážky a hosté vedou 1:0!