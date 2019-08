Bohemka obrala Plzeň a trápí favority. Chtěli jsme vyhrát, chválil Hašek | iSport.cz

Jste spokojený s remízou 0:0?

„Před utkáním jsme bodově nebyli v komfortní situaci, ale věřili jsme, že se na Plzeň dokážeme připravit a odehrajeme dobrý zápas. Co jsem s týmem, s Plzní jsme hráli čtyřikrát, vždycky to byly kvalitní duely, kde jsme reálně mohli pomýšlet na body nebo jsme dokonce bodovali. Na zápas jsme se spíš těšili, než že bychom cítili stres, že přijede takový tým. Šli jsme do něj s cílem zvítězit, to se nepovedlo, ačkoliv hráči ze sebe vydali maximum, čeho byli schopní. Musíme respektovat sílu soupeře. Když to skončilo 0:0, řekl jsem si, že to asi odpovídá tomu, co se dělo na hřišti.“

V čem si vysvětlujete rozdíl mezi oběma poločasy?

„První jsme hráli extrémně náročně fyzický způsob hry, ten druhý už jsme nedokázali udržet běžeckou kvalitu. Náš presink povolil, hráli jsme trošku delší hřiště. Rádi bychom hráli tak, jako v prvním poločase, ale je těžké hrát takovým způsobem devadesát minut. Je to i o psychice, kvalitě soupeře.“

Čím jste eliminovali sílu favorita?

„Enormním běžeckým nasazením, presinkem, poctivými návraty a ochotou hrát do rychla. Tím kompenzujeme rozdíl ve kvalitě, Plzeň má pravděpodobně na každém postu vyšší kvalitu hráčů. Jak už jsem říkal, je těžké hrát na hranici možností po dobu devadesáti minut. I když nás tlačili, udrželi jsme organizaci v defenzivě. Nejvíc mi zatrnulo při gólu z ofsajdu, pak tam byly i další nebezpečné situace, třeba když Valeš sebral Krmenčíkovi míč z nohou. Z některých akcí jsme naopak mohli udeřit i my, takže nakonec je remíza 0:0 OK.“

Proč se Plzni proti vám nedaří?

„Byl jsem trenér Sparty, vím, jak se cítí favorit takového utkání. Když s takovým týmem jedete ven, každý zápas je pro soupeře top utkání sezony. Je velice snadné se na zápas připravit mentálně, všichni se vydají nadoraz. Když přijedou jiné týmy, hráči nejsou tak nažhavení, není vyprodaný stadion. To samé platí pro Slavii a poslední roky i pro Plzeň. Když někam přijede, hráči i fanoušci mají svátek. Plzeň má za sebou velké zápasy v Evropě, Slavia i Sparta většinou také. Pak přijedou na Bohemku, pro ně je to jeden ze zápasů v dlouhém řetězci. My se na mužstva první trojky připravíme, je to pro nás snažší, nic se od nás nečeká. Favorit je soupeř a nám ta role vyhovuje. Když máme být favorit my a tvořit, hráčům, kteří nemají takovou kvalitu, se hraje hůř.“

V lize máte po čtyřech zápasech čtyři body, jste spokojení?

„Je to o to veselejší, když máme za sebou bod s Plzní. Zvládli jsme to, diváci se bavili, bylo vyprodáno. Naštvaní nejsme, je nám trošku příjemněji, než po zápase v Příbrami (2:3).“

Vše o Bohemians čtěte ZDE »

SESTŘIH: Bohemians - Plzeň 0:0. Zápas s minimem šancí, Kopicův gól nebyl uznán Video patří k placenému obsahu Kupte si předplatné a sledujte sestřihy zápasů exkluzivně v průběhu přenosu. Vybrat předplatné Už mám předplatné přihlásit se Podmínky předplatného Neplatícím uživatelům se videa zpřístupní následující den.

Bohemians - Plzeň: Ani Kopicova rána v poslední minutě nezamířila na bránu!

Bohemians - Plzeň: Kopic dostává míč do sítě! Ale už byl v ofsajdu

Bohemians - Plzeň: Janošek nasadil parádní jesle, Hrošovského rána byla zblokována

Bohemians - Plzeň: Krmenčík se probíjel před bránu, Valeš v poslední chvíli zasáhl

Bohemians - Plzeň: Krmenčík mohl jít sám na bránu, ale nejspíš chybně byl odmáván ofsajd