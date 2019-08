Součka štvala ztráta: Penalta vedle? Chtěl jsem přitvrdit a sjelo mi to | iSport.cz

Vy jste od února kopal šest penalt, všechny proměnil. Jak jste si věřil na tuhle?

„Věřil jsem si. Viděl jsem, že tam gólman jde, chtěl jsem to víc přitvrdit a prostě mi to sjelo. Byla otázka času, kdy se nějaká nepromění, o to víc mě mrzí, že jsme pak nedali nějaké góly. Bylo by to snazší. Takhle je to složitý, penalta je ztráta.“

Po ní jste si vypracovali řadu dalších šancí. Co chybělo?

„Prvních dvacet minut nebylo z naší strany vůbec dobrých, neměli jsme pohyb. Od penalty už se to zlepšovalo, dvakrát jsme šli sami na bránu do konce poločasu, nějaké šance tam byly. Navazovalo to ve druhém poločase, byly tam další šance, ale prostě jsme je neproměnili.“

Jak moc vás překvapila Karviná?

„Čekali jsme od nich, že budou bojovat, že půjdou do všeho. Myslím, že kromě těch prvních dvaceti minut, jsme si pak něco vytvořili, chyběl tomu gól. Kdybychom dali jeden, padnul by třeba i další. Takhle je to pouhý bod.“

Měli jste v hlavách, že Plzeň remizovala a mohli jste jí hned ze začátku soutěže odskočit?

„Všichni jsme věděli, že ztratili, ale chtěli jsme se soustředit na sebe. Chtěli jsme dvanáct bodů. O to víc nás mrzí, že nemáme plný počet.“

Karviná - Slavia: Souček pokutový kop neproměnil, střílel vedle!

Mluvil jste o šancích, ve druhém poločase jste sám měl dvě solidní. Kolik při nich chybělo ke gólu?

„Hlavička lízala tyč, škoda, že to tam nespadlo. Bylo to docela z dálky, ale gólman stál, takže by to asi neměl. To jsem mohl proměnit. I v devadesáté minutě, gólman to dobře vytáhnul.“

Po téhle akci se nějaký čas řešilo video. Reklamovali jste faul?

„Já střílel a soupeř mě pak dojel po odehrání balonu. Mám z toho trochu oteklý kotník, ale nevím, jak to vypadalo na videu. Určitě se konzultoval faul, mám i šrám na noze. Nevím, asi to rozhodčí viděl jinak.“

Byl to celkově hodně ostrý zápas?

„Bylo hodně soubojů, s tím jsme sem jeli. Že Karviná bude bojovat, bude do všeho chodit. I na úkor soubojů. My jsme si vytvořili i tak hodně šancí. Prostě potřebujeme zlepšit produktivitu.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Sestavy Domácí: Hrdlička – Ndefe, Stropek, Rundić (C), Čonka – Putyera, Janečka (75. Smrž), Lingr, Marek Hanousek, V. Vukadinović (56. J. Šašinka) – Petráň (82. Galuška). Hosté: O. Kolář – Coufal, Kúdela, Frydrych, Bořil – T. Souček (C), Král – Masopust (78. Olayinka), Hušbauer, Ševčík (69. Stanciu) – Van Buren (73. Júsuf Hilál). Náhradníci Domácí: Pastornický, Bukata, Galuška, Krivák, Smrž, Šašinka Hosté: Kovář, Holeš, Olayinka, Stanciu, Traoré, Júsuf Hilál, Zelený Karty Domácí: Rundić Hosté: Van Buren Rozhodčí Machálek – Paták, Flimmel Stadion Městský stadion Karviná, Karviná Návštěva 4 126 diváků

