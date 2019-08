Sivok s návratem do Dynama pořád váhá. Vzal si dalších 14 dnů, řekl trenér | iSport.cz

Pro budějovické fanoušky je to tuze lákavá představa: po šestnácti letech vidět Tomáše Sivoka znovu v dresu Dynama! Po jarním konci v izraelském Maccabi Petah Tikva se v polovině června zapojil do přípravy jihočeského klubu a zasáhl do dvou přátelských zápasů, ovšem v lize zatím nemá ani minutu. Rád by ještě hrál v zahraničí, ale nebere každou nabídku: podle informací iSport.cz už odmítl lasa z Izraele a Turecka.

„Dneska mi před zápasem psal, ať to zvládneme, abychom měli nějakého fóra do doby, až se zapojí do zápasů,“ rozesmál novináře budějovický trenér David Horejš.

Bez Sivoka se nejspíš bude muset obejít minimálně i v příštím kole v Příbrami. „Vzal si dalších čtrnáct dnů,“ řekl Horejš. „Znovu opakuju, že bych ho moc rád měl v týmu, ale je to čistě na něm. Sám chce i kvůli svým dětem udělat rozhodnutí co nejdřív, manévrovací doba se zkracuje. Normálně s námi trénuje a chodí se dívat na zápasy, i když se asi pro jistotu schovává, aby ho lidi moc neviděli.“

Ve fotbalovém zákulisí se mluví i o tom, že pokud by se Sivokovi do zavření přestupového okna žádná nabídka ze zahraničí nelíbila, rovnou ukončí kariéru. „U Tomáše to není o penězích. Říkal, že by za nás klidně hrál i zadarmo,“ pravil Horejš a pak se znovu usmál: „Nezlobím na se něj, ale každý den na něj tlačím, aby si to už konečně rozmyslel.“

Dynamu se zatím daří i bez Sivoka. Ligový nováček v prvních čtyřech kolech uhrál pět bodů, baví svěžím fotbalem a příjemně překvapil remízami se Spartou a s Jabloncem. „Pět bodů po čtyřech kolech bychom před začátkem sezony brali, ale teď je pro nás důležité, abychom takové výkony byli schopní opakovat,“ vykládal trenér Horejš po nedělní plichtě 1:1 s Jabloncem. „Musíme si zvyknout na to, že na rozdíl od druhé ligy po chybě skoro vždycky přichází trest, s Jabloncem jsme na to znovu doplatili. Musíme na tom zamakat a pro příště se toho vyvarovat.“

Pomůže s tím časem i Sivok?