RENTGEN: Pomalá hra Plzně nestačí. Co ještě musí v EL zlepšit? | iSport.cz

Západočeši mají za sebou nepříliš povedený týden, když nejprve nestačili ve 2. předkole Ligy mistrů na Olympiakos Pireus a pak pouze remizovali s Bohemians Praha 1905. Oba duely mají společné to, že ani v jednom případě Viktoriáni neskórovali, a dokonce nevystřelili na bránu. Klokani navíc Plzeň předčili v presinku. A to by na Antverpy ve čtvrtek v rámci 3. předkola Evropské ligy nestačilo. Proto redaktor deníku Sport Pavel Hartman v tradičním pořadu RENTGEN popisuje, co v Belgii musí Vrbovi svěřenci zlepšit, aby mohli pomýšlet na postup.