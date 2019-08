Kanga, verze 2.0: Tahoun s výstrahou. Turci se ho pokusí odříznout | iSport.cz

Guélor Kanga je fantastický hráč. Na tom se experti shodují prakticky od momentu, kdy poprvé vstoupil na tuzemské trávníky. V minulé sezoně, první kompletní v rudém dresu, na sebe ovšem extravagantní Afričan upozorňoval nejen fotbalovými dovednostmi. Sbíral mraky žlutých karet, na hřišti občas působil jako utržený ze řetězu. Kolikrát si zkrátka dělal, co chtěl.

V úvodu nové sezony je to ovšem jiný příběh. Kanga se znatelně polepšil. Jeho disciplína je téměř příkladná, napomínán nebyl ještě ani jednou. Rovněž excesy z jeho hry prakticky vymizely. „Je vidět, jak moc ho teď fotbal baví. Užívá si to. Nemyslím si, že by byl nějaký narušitel. Ani nemá moc faulů, což z pozice středového není běžné. Udělal pokrok,“ míní někdejší vynikající záložník Václav Budka, jenž se Spartou získal dva mistrovské tituly.

Tahle proměna Kangovi pomohla. Hlavu má mnohem víc nastavenou čistě na svoje výkony. A těmi zatím zbytek soutěže převyšuje. Se čtyřmi góly je nejlepší střelec ligy, k tomu přidal i dvě asistence, což z něj dělá nejproduktivnějšího hráče celého ročníku. „Herně se zlepšil, je to klíčový hráč Sparty,“ uznává bývalý skvělý kanonýr Horst Siegl.

Jeho slova přesně vystihují to, co Kanga pro rudý mančaft momentálně znamená. Jestliže ještě na jaře nebylo zřejmé, jaká budoucnost na drobného polaře po příchodu trenéra Václava Jílka čeká, nyní není pochyb o tom, že má v kádru výsadní postavení.