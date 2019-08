Senzační přestup je blízko. Liberecký Oscar zaujal Manchester City | iSport.cz

Výkony jedenadvacetiletého Liberijce zaujaly Slavii i Spartu, ale potřebný tah na bránu nakonec projevila úplně jiná slavná značka – Manchester City! Úřadující anglický mistr je s vedením Slovanu v úzkém kontaktu a jednání podle všeho spějí ke zdárnému konci.

„Jasno musí být do čtvrtka, kdy v Premier League končí přestupový termín,“ řekl iSport.cz dobře informovaný zdroj. Fotbalové přestupy sledujte ONLINE ZDE>>>

Jedenadvacetiletý Oscar by se samozřejmě hned do kádru Pepa Guardioly nezapojil, pro úřadujícího anglického šampiona představuje pohyblivý a šikovný záložník investici do budoucna. City by ho proto pravděpodobně okamžitě uvolnily na hostování do klubu, v němž by měly pod kontrolou jeho správný růst. V úvahu přichází třeba španělská Girona.

Oscar začíná v Liberci třetí sezonu, ve 41 ligových startech vstřelil dvě branky a na jednu přihrál.

Ostrava - Liberec: Studená sprcha pro Baník! V nastavení se ve vápně prosadil Oscar 0:1!

Liberec - Příbram: Kde byl gólman? Oscar loboval z třiceti metrů do prázdné, 3:0