Zlín na lovu posil. Chce útočníka a stopera, Csaplár by sáhl do Příbrami | iSport.cz

Porážka 0:1 v derby na Slovácku přesvědčila zlínské šéfy o nutnosti zkvalitnit mužstvo. Generální manažer Zdeněk Grygera se rozjel do Prahy jednat, mimo jiné se zástupci Sparty. „Sondujeme, co je na trhu,“ uvedl v úterý. Výsledek? „Momentálně nic, co by se mělo zrealizovat. Větší kluby, kam se díváme, mají před evropskými poháry a nechtějí nikoho pouštět,“ dodal.

Z pěti letních posil (obránce Lukáš Vraštil je dlouhodobě zraněný) se rychle uchytil jen ukrajinský stoper Oleksander Azackij. Tedy ten, který měl mít adaptaci nejsložitější. Na kraji tříčlenné obrany se prezentuje spolehlivě. „Neznal jsem ho, přivedlo ho vedení s manažerem. Proskautoval jsem si ho a ano, zatím je to slušné,“ poznamenal trenér Josef Csaplár na adresu bývalého hráče Baníku, jenž na jaře hostoval v gruzínském Kutaisi. Další nováčci dosud nepřesvědčili.

Problém je, že Zlínu netáhnou ofenzivní hráči, kteří dorazili na koučovo přání. Tedy útočník Antonín Fantiš a ofenzivní halv Dominik Mašek. Ten sice vstřelil vítězný gól proti Liberci, ale ve hře je navzdory snaze často utopený. I proto, že nemá vpředu dostatečnou podporu dalších středopolařů. „Mašek tři čtvrtě roku nehrál,“ upozornil navíc Csaplár.

Ostrý nástup měl Fantiš, jeho další fotbalové dítě. Proti Slavii hrál v prvním kole velmi dobře, jenže vyhořel ve dvou tutovkách a od té doby to není ono. I proto by klub rád přivedl hroťáka ke stálici Tomáši Poznarovi. „Neříkám, že nutně potřebujeme posílit, ale chceme. Prospělo by to,“ okomentoval Grygera aktivitu Fastavu.

Pokud by byli všichni hráči zdraví, konkurence v týmu je. Ovšem když vypadnou techničtí záložníci Podio, Vakho a Matejov, není kam sáhnout. „Mám rád argumenty, fakta. Věci jsou v běhu. Jsem budovatel, ale pak je tady poměr cena/výkon. Řeknete si, že tohle nejde a ten hráč musí pryč,“ naznačil Csaplár, jenž na Slovácku nedal šanci Adnanu Džafičovi. Místo něj poslal do hry mladíky Janetzkého, Nečase a Cedidlu. Patří mezi ohrožené?

