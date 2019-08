ANKETA: Reakce klubů na Malíkovy výroky. Mám radost, vzkázal šéf FAČR | iSport.cz

Pokud se někdo cítil uražen mými slovy (viz vyjádření pana Petra Hynka ze dne 7. 8. 2019 a vyjádření některých funkcionářů v deníku Sport ze dne 8. 8. 2019), ať přijme moji upřímnou omluvu. Ve světle spekulací, které se kolem rozhodčích už dlouhou řádku let neustále rojí, jsem se evidentně zbytečně strachoval o to, že je situace v provázanosti českých klubů a fotbalových rozhodčích mnohem horší, než ve skutečnosti je. Zároveň chci opakovaně zmínit, že na začátku mé odpovědi pro Deník N jsem jasně formuloval určitý vstupní předpoklad, tj. že pokud vůbec připustím, že rozhodčí u nás může tendenčně ovlivnit utkání, musí zde kromě nabídky existovat logicky i poptávka. Rozhodně jsem tedy nepojmenovával jakýkoliv aktuální stav, pro který bych měl k dispozici konkrétní poznatky.

Předseda LFA Dušan Svoboda

„Rozhovor předsedy Malíka jsem četl a v několika ohledech mě velmi nemile překvapil. V profesionálním fotbale se pohybuji dlouho a jeho tvrzení, že všechny ligové kluby zaměstnávají lidi, kteří mají vytvářet nějakou poptávku směrem k ovlivňování rozhodčích, zásadně nesdílím. Je to velmi silné tvrzení, s nímž se prostě kategoricky neztotožňuji a které poškozuje nejenom LFA, ale zejména všechny profesionální kluby. Pokud však má předseda informace, že se kluby chovají takto neeticky, předpokládám, že podá konkrétní podněty na Etickou komisi FAČR, která se takovými případy má zabývat. A pakliže jsou tato podezření ještě silnější, tak na to upozorní příslušné státní orgány. Neumím si představit, že by vše skončilo jen takovýmto paušálním obviněním, které je podle mého názoru liché. Samozřejmě nemohu vyloučit, že se v českém fotbale nepohybují i osoby podivné pověsti, které vám slíbí prakticky cokoliv včetně selfi e s Davidem Beckhamem. Ale to je něco zcela jiného než obvinění, že kluby takového osoby zaměstnávají a celé to funguje jako systém s nabídkou a poptávkou. LFA i kluby toto jednoznačně poškozuje u veřejnosti i jejich partnerů. Proto čekám, že předseda Malík objasní, co ho k takovým výrokům vedlo, očekávám, že to klubům osobně vysvětlí na jednání Ligového grémia.“