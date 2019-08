Petržela poprvé proti Plzni: Extrémní zážitek! S Limbou si i zanadáváme | iSport.cz

Emoce s ním zacloumají, byť už dávno není vyjukaný zajíc. Zahrát si v Plzni proti Viktorii, to bude pro Milana Petrželu extrémní zážitek. Zatím si neumí představit, jak to všechno pobere. Po letním odchodu do Slovácka se na západ Čech podívá vůbec poprvé a po zápase by si chtěl s dlouholetými kamarády skočit na večeři. Bude o čem povídat…

Jak moc žijete zápasem ve svém bývalém působišti?

„Kluci v týdnu odjeli na Evropskou ligu, takže jsme to zatím po telefonu ani nijak neřešili. Ale čím víc se to bude blížit, tím bude nervozita větší. Sám nevím, co od toho mám očekávat a jak se budu cítit. Takovou situaci jsem ještě nezažil. Teď si myslím, že to bude v klidu a v pohodě. Ale jak přijedu v Plzni na stadion… Nevím. Bude to pro mě nová věc. Uvidím, co to se mnou udělá.“

Jste typ, který trpí nervozitou?

„Trošku nervózní by asi měl být každý. Kdyby to měl na salámu, nepodá takový výkon, jaký by měl. Samozřejmě bych chtěl, abychom vyhráli. Ale víme, že to bude těžké. Kdyby se nám povedlo urvat bodík, bylo by to taky super. Na druhou stranu nechci, aby Plzeň ztratila, že jo.“ (úsměv)

Kdyby se vám podařilo skórovat, oslavíte to?

„Radost nebude, to je jasné. V Plzni jsem toho hodně prožil. Ale každý gól je samozřejmě pro hráče příjemný. Chtěl bych si zahrát dobrý fotbal. Kvalitního soupeře k tomu mít budeme. Doufám, že z toho nebudeme zbytečně moc nervózní. Spousta kluků už tam hrála, takže není z čeho. Teď jsem ve Slovácku, takže chci úspěch pro něj.“

Lákaly by vás na lajně souboje s kamarádem Davidem Limberským?

„Limbu znám dokonale, do detailů. Bylo by příjemné a speciální, kdybychom si na konci kariéry proti sobě zahráli. Doufám, že bychom se moc nekopali. (úsměv)