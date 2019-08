Jílka zlobí obrana Sparty: Triviální chyby, stáli jsme jako kuželky | iSport.cz

Rozhodla o vaší prohře taktická nevyspělost mužstva?

„V první řadě si myslím, že se tu sehrálo nadstandardně kvalitní utkání, ve výborné kulise, k čemuž přispěl i soupeř. Pokud se na to podívám optikou výsledku, tak naše utkání jsou strašně podobná. Nějakým způsobem hrajeme, jsme i nebezpeční, máme dost brankových příležitostí, ale pak udělám triviální, naivní chyby v defenzivě. Soupeři stačilo pět střel k tomu, aby nám dal čtyři góly. Taktická nevyspělost určitě hrála roli, nebo lépe řečeno takticky špatné rozhodování. Pro mě je to strašně složité hodnotit. Jsou to triviální individuální chyby. Pokud je neodstraníme, tak nebudeme úspěšní a nemůžeme vyhrávat.“

Budete znovu přemýšlet o složení obranné čtyřky?

„Je to naší povinností. Musíme na to nějak reagovat a zamyslet se nad tím, jak hráči hrají a jaké podávají výkony. Branek, které dostáváme z pozic středních obránců, je strašně moc. To je prvotní úkol, abychom to zlepšili.“

Celý druhý poločas jste byli v tlaku, ale Boleslav vždy udeřila rychle poté, co jste srovnali. Čím to bylo?

„Rychlá odpověď byla hlavně po srovnání na 2:2. Možná je to ztrátou koncentrace a dílčím uspokojením z toho, že jsme zrovna srovnali. Ale nevím, čím to je, to jen spekuluji. Před třetím gólem to tak určitě bylo, protože jsme stáli jako kuželky. To je pro mě dost těžko vysvětlitelné. Na takovéto úrovni, s hráči, které tu máme a se značkou, jakou reprezentujeme, se to stávat prostě nemůže.“

Střídal jste Guélora Kangu. Proč jste se tak rozhodl a splnila změna vaše očekávání?

„Tím, že Tetteh dal gól, tak to efekt splnilo, byť byla jeho branka ze standardky. Střídání přišlo, protože jsme hráli hodně odspodu. Soupeř byl dobře připravený, aktivní, dobře presoval a řekl bych, že jsme mu doslova nabíjeli. Už před prvním gólem přišla zbytečná ztráta od Lukáše Štetiny a pak z toho vznikla penalta. Kanga se dostával níž, než jsme chtěli, a nebyl tak výrazný. Věděli jsme, že budeme muset hru zjednodušit. Proto jsme chtěli dát do hry druhého útočníka. Zároveň jsme věděli, že budeme potřebovat sbírat odražené míče, tudíž jsme chtěli na hřišti nechat rváče. Proto jsme dali dolů Kangu. Kdybychom neudělali fatální chyby v obraně, tak bychom utkání možná i otočili.“

Co se děje s Davidem Lischkou?

„Přišel s fyzickým handicapem. Postupně se do toho dostával, ale v posledních dnech měl menší zdravotní problémy.“

David Moberg Karlsson se opět nechopil své šance a byl o poločase střídán. Máte v něj ještě důvěru?

„Musím v něj důvěru mít. Máme nějak postavený tým a pořád jsme v období poznávání. David byl také dlouho zdravotně indisponovaný. Chtěli jsme udělat v sestavě rotaci a některé hráče pošetřit před čtvrtkem, ale podle mě byl hodně málo ve hře. Chyběla mu i větší zarputilost.“

Co znamená ztráta na čelo, která je nyní šestibodová?

„Nic. Nemám pocit, že by Plzeň, či Slavia byly výrazně odskočené týmy, v lize žádné takové mužstvo není. Je to o jednom, dvou zápasech. Slavia ztratila v Karviné, Plzeň se Slováckem. Soutěž je stále na začátku. Naše ztráta je nepříjemná, ale vzájemné duely s těmito týmy jsou před námi a je to jen dílčí stav po pěti kolech. My budeme dělat vše, abychom tuto ztrátu smazali.“

