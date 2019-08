LIGOVÝ INSIDER: Mešanovič by teď ve Slavii zářil. Co stopeři Sparty? | iSport.cz

LIGOVÝ INSIDER: Mešanovič by teď ve Slavii zářil. Dva leváci na stoperu? To ne

Sedm gólů, drama až do konce, nádherný fotbal. Mladá Boleslav a Sparta připravily fanouškům v 5. kole FORTUNA:LIGY zatím nejlepší podívanou této sezony. Výhru domácích 4:3 sledoval i Martin Jiránek – a pro autora hattricku Murise Mešanoviče má v novém díle pořadu LIGOVÝ INSIDER jen slova chvály: „Mešanovič má neuvěřitelnou formu a co se týká zakončení, je lepší než van Buren. Ve Slavii by teď zářil,“ míní Jiránek.