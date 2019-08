Hodnocení posil Plzně: Hlouškovi chybí ofenziva, Mihálik potřebuje klid | iSport.cz

Plzeňské letní posily zatím příliš nezáří. Jak je zatím hodnotí Roman Pivarník? • FOTO: Koláž iSport.cz

Co může za nepovedený vstup vicemistra do sezony? Třeba i fakt, že z pěti nových hráčů, které Plzeň v létě přivedla, se zatím jako posila jeví jediný Lukáš Kalvach. Romana Pivarníka, bývalého trenéra Viktorie, to však nepřekvapuje. „Plzeň udělala dva typy hráčů – hotové a ty s výhledem do budoucna. Ti ještě nejsou připravení na to, aby zvládali tyto těžké zápasy v základní sestavě,“ upozorňuje dvaapadesátiletý kouč, který všech pět akvizic pro iSport.cz před dnešní odvetou předkola Evropské ligy proti Antverpám okomentoval.