Pelta: Za pět let jsem zajistil 1,1 miliardy. V Jablonci už vychovává nástupce | iSport.cz

Vy vždy říkáte, že fotbal jsou hlavně emoce. Co s vámi dělá tři sta výher a to, že jste teprve pátým klubem, jemuž se to podařilo?

„Já se to dozvěděl v neděli po zápase proti Opavě (2:1), že máme tu třístovku. A hned jsem si říkal, že to je velká porce. Hrozně si toho vážíme. Hlavně mě těší, že jsme to v podstatě coby malý provinční klub dokázali jako teprve pátý v pořadí. Před námi jsou jenom Sparta, Slavia, Liberec a Plzeň. To mě těší. Když se něco zpětně hodnotí, rozhodují data, fakta. Toto kritérium k nim patří a je silné. Je to velké ocenění hráčů, trenérů, fanoušků, všech, kteří pro klub pracují. Kdekdo bere automaticky, že Jablonec vyhrává, má úspěchy, že patří k předním týmům. Ale to tak není. Já tu třístovku beru, že to jde proti logice.“

Až tak?

„Jo. Hele, vždyť to je zázrak, jak my fungujeme. Když si třeba představím, jak moc se za poslední dva roky změnila pozice našeho klubu v důsledku mého obvinění v dotační kauze. Opravdu výrazná změna. Počítejte se mnou: pět hráčů odešlo do Slavie, tři do Plzně a tři do Sparty. To je jedenáct hráčů! Neuvěřitelné číslo. Svědčí to o tom, že jsme dříve udělali dobrý výběr hráčů a trenér Rada z nich dokázal dostat kvalitu, díky které o ně byl na trhu zájem. To je pro nás velká odměna. Nebýt toho, že jsme svou prací zvýšili jejich transferovou cenu, měli bychom výrazně větší provozní problémy.“

Výše rozpočtu s tou třístovkou asi také souvisí.

„Abychom mohli být pátý klub, který udělá tři sta výher, je zapotřebí pár věcí. Mít pevný fundament, základ. To my máme. Jablonec je historicky fotbalové město – sice nás trápí potíže s fanoušky, ovšem co se týče infrastruktury pro trénink, stadionu a s tím souvisejících věcí, patříme k dobře vybaveným. A ano, samozřejmě také výše rozpočtu. My máme čtvrtý nejvyšší a je tomu tak dlouhodobě. Platí to i nyní po mé kauze. Jenom struktura příjmů je jiná. Dříve to byly sponzorské peníze za reklamy, teď se jedná o peníze z účasti v evropských pohárech a z prodeje hráčů.“

Jak se ten poměr změnil?

„V minulosti jsme měli ze sponzorských peněz až sto deset milionů korun, nyní to je čtyřicet.“