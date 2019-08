Horejš po výprasku Dynama: Slavia nám toho moc nedovolila | iSport.cz

První poločas skončil 0:0, ale po pauze Slavia nastřílela tři góly a čtvrtý neuznal videorozhodčí. Ulevilo se vám, když zápas skončil?

„Hlavně mě mrzelo, že jsme nenavázali na předešlé domácí zápasy, v kterých se nám dařilo. Je potřeba přiznat, že Slavia byla od prvních minut lepší a dominovala. Dostávala nás pod tlak, přehrávala nás.“

A vy?

„Hráčům nemůžu nic vytknout. Snažili se a nechali na hřišti všechno, ale Slavia vyhrála zaslouženě. Prohráli jsme s dobrým soupeřem.“

Šlo slávistické síle vůbec čelit?

„Chtěli jsme hrát aktivně a napadat soupeřovu rozehrávku, jenže Slavia nás dokázala přehrávat do volných stran. Blbě jsme to dohrávali, špatně jsme je dostupovali. Slávisté se nebáli jít do rizika, třeba když to brankář Kolář pustil před Ledeckým. Náš pres nebyl natolik kvalitní a agresivní, aby to dneska skončilo lepším výsledkem.“

Mrzelo vás, že se vám nepovedlo udržet bezbrankový stav déle než do 48. minuty?

„Byla to škoda – zvlášť, když jsme hráče upozorňovali na slávistické auty. A to pouštění střeďáků dovnitř hřiště jsme taky nechtěli. Měli jsme aut, který jsme si neuhráli, Slavia ho měla za vteřinu a my udělali chybu, která se neměla stát. Stanciu to navíc krásně trefil: proto je tam, kde je.“

Mimochodem, proč nehrál stoper Roman Polom, jenž v týdnu přišel z Olomouce?

„Dlouho nehrál a stavět ho do takového zápasu by bylo riskantní. Navíc s námi stihl jen dva tréninky. Domluvili jsme se, že nejdřív půjde za béčko, aby se rozehrál. Mimochodem, naši stopeři zahráli slušně: sice i oni byli pod tlakem, ale kvůli nim jsme neprohráli.“

Od stoperů k ofenzivě: neznepokojuje vás, že jste podruhé za sebou nevstřelili gól?

„Znepokojuje. Proti Slavii jsme měli nějaké náznaky, ale řešili jsme to hrozně ukvapeně. Chtěli jsme chodit do rychlého přechodu a následně do zakončení, jenže v první půli jsme měli jen jednu možnost. Nedostali jsme Slavii pod tlak a neměli jsme šance, což mě mrzí úplně nejvíc. Chceme hrát takový fotbal, abychom si ty šance vytvořili, ale znovu opakuju: Slavia nám toho moc nedovolila.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: Hosté: 48. Stanciu, 76. Olayinka, 84. Milan Škoda Sestavy Domácí: Staněk – Čolić, L. Havel, P. Novák, Kladrubský (C) (79. Helešic) – Čavoš (70. Táborský), Javorek – Schranz, Provod, Mršić (61. Brandner) – Ledecký. Hosté: O. Kolář – Coufal, Kúdela, Hovorka, Zelený – T. Souček (C) – Masopust (65. Van Buren), Stanciu (78. Traoré), Hušbauer, Olayinka – Júsuf Hilál (76. Milan Škoda). Náhradníci Domácí: Křížek, Táborský, Mustedanagić, Brandner, Helešic, Havelka, Kulhánek Hosté: Kovář, Holeš, Van Buren, Škoda, Ševčík, Frydrych, Traoré Karty Domácí: P. Novák, Táborský Hosté: Kúdela, Zelený Rozhodčí Julínek – Dobrovolný, Podaný Stadion Fotbalový stadion Střelecký ostrov, České Budějovice Návštěva 6681 (vyprodáno) diváků

České Budějovice - Slavia: Střídající Škoda zkušeně hlavou zavěsil, je hotovo, 0:3