Jablonec dal gól z pohledného signálu. Poslal na mě bombu, smál se Doležal | iSport.cz

Bojovné utkání, že?

„Určitě. V prvním poločase byla dokonce Boleslav lepší než my, dobře kombinovala. Paradoxně jsme nic neměli, ale vedli jsme po gólu Vladimira Jovoviče 1:0. Pár náznaků šancí jsme si vytvořili, ale finální fáze nebyla ideální. Někdy jsme si i sami překáželi. Ve druhé půli jsme dali branku na 2:0, která byla nakonec rozhodující. Pak jsme zase dostali takový ušmudlaný gól… Soupeř nás v posledních minutách zamkl na naší polovině a snažili jsme se skóre už jen odbránit. Miloš Kratochvíl nakonec ještě z brejku trefil tyč. Bylo to drama až do konce.“

Na konci se oba týmy předháněly v šancích. Šli jste asi třikrát do brejků proti nekompletní obraně.

„Bylo to vabank. Hra se přelévala ze strany na stranu, ale dokázali jsme závěr ubojovat a máme tři body. Boleslav má velkou kvalitu, porazila Spartu a vyrovnanou partii sehrála i s Bukureští. Navíc není úplně lehké vyhrát dva zápasy doma v řadě, jsme rádi, že se nám to povedlo.“

Chtěli jste těžit z toho, že Mladoboleslavští odehráli těžké třetí předkolo s FCSB?

„Možná na nich mohlo ležet zklamání z nepostupu. Měli na to. Každopádně přijeli k nám a ukázali velkou kvalitu, porážka je určitě nezlomí. Pokud budou pokračovat v podobných výkonech, budou hrát v tabulce nahoře.“

Utkání jste nakonec rozhodl svým druhým gólem v sezoně po pěkném nacvičeném signálu. Věříte, že jste nastartoval svou obvyklou produktivitu?

„Čekal jsem, jestli ke mně vůbec míč propadne. Honza Sýkora centr utáhl, takže na mě poslal docela bombu. Nastavil jsem hlavu a balon jsem viděl v bráně, až když jsem se otočil… Góly se ode mě očekávají, i když jsem dal teprve druhý ligový. Důležité ale je, že se daří týmu a vyhráváme. I když naše hra není taková, jakou bychom potřebovali předvádět, musíme výsledky ubojovávat, což se se nám zatím naštěstí daří.“

Pečetit výhru jste mohli také v nastavení. Kdybyste míč poslal Janu Chramostovi, asi by šel sám na brankáře Šedu, viděl jste ho?

„Ne, neviděl, měl jsem ho bohužel zády. Musím se přiznat, že už jsem v 80. minutě docela tahal nohy. Byl jsem hotový… Soustředil jsem se na presování Pudila, který míč často držel trochu déle. Chtěl jsem balon vypíchnout, ale když se to povedlo, jen jsem přihrál někomu, kdo síly měl.“

Doma jste zvládli za tři body všechny čtyři dosavadní duely. Výhry na Střelnici musejí být velkým povzbuzením, ne?

„V aktuální sezoně jsme na domácím hřišti ještě neztratili body, a pokud chceme hrát nahoře v tabulce, musí to tak být. Pro nás je jedině plus, že se u nás soupeřům nedaří. Doufám, že budou s prázdnou odjíždět celou sezonu. Proti Boleslavi nás hnali za výhrou diváci, povzbuzovali nás, i když se nedařilo, za což jim patří dík. Jinak je to asi naší Střelnicí.

