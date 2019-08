Sparta fungovala i bez Kangy. Mandjeck? Po pískotu přišel potlesk | iSport.cz

Začněme tahem asi nejpřekvapivějším. Sparta vyrukovala na Baník bez Guélora Kangy, který si v úvodních pěti kolech nejvyšší soutěže připsal čtyři góly a dvě asistence. Středopolař, který na sebe rád strhává pozornost, se navíc do sestavy trenéra Jílka nevešel v soutěžním zápase vůbec poprvé.

„Nešlo o nic osobního. Byl to taktický záměr a ukázalo se to jako dobrý tah, protože to vedlo k zaslouženému vítězství,“ konstatoval kouč Letenských, který nenasazení Gaboňana objasnil tím, že se rozhodoval podle typologie soupeře. „Chtěli jsme být kompaktnější, pracovitější, což se podařilo. Na druhou stranu tam byly menší limity v přechodové fázi a kreativitě ve finální třetině hřiště,“ uznal.

Na rozdíl od Kangy se poprvé od 29. října 2017 objevil v základní jedenáctce Sparty kamerunský reprezentant Georges Mandjeck. Ačkoliv při předzápasovém představení sestavy při jeho jméně fanoušci pískali, zřejmě v reakci na skutečnost, že se ještě nedávno s klubem soudil u arbitráže FIFA, získal si je svým výkonem přeci jen na svou stranu.

Mandjeck sehrál skutečně velmi povedené utkání. Nezmatkoval, byl klidný na míči, silný v soubojích, a ačkoliv se nevyvaroval pár chyb při rozehrávce, zaujal svým výkonem natolik, že při jeho střídání v 77. minutě většina stadionu povstala a vyprovodila ho ze hřiště potleskem.

„Než vystřídal, patřil k nejlepším na hřišti,“ chválil Kamerunce Jílek. „Neměl tolik míčů, kolik jsme očekávali, ale bylo to dáno i hrou soupeře. Věděli jsme, že ho čekají těžké souboje se Smolou či sbírání míčů proti Kuzmanovičovi a on to splnil na jedničku. Byl silný v defenzivě, ale i velmi platný do ofenzivy. S tím, co odehrál, jsem spokojený,“ dodal.

Vzhledem k tomu, že se v odvetě třetího předkola Evropské ligy na hřišti Trabzonsporu zranil Costa, museli na Spartě znovu řešit otázku toho, jakou zvolit stoperskou dvojici. Sázka na duo Radakovič – Hancko Letenským vyšla. Míč se za ní dostal prakticky jen v 8. minutě, kdy ale Kuzmanovič nezpracoval ideálně míč a za stopery zasáhl pozorný Florin Nita.

„Přál bych si, aby to byla ta pravá stoperská dvojice. Pokud nebudeme mít stabilizovanou stoperskou dvojici, tak se tu budeme točit v bludném kruhu a těžko budeme obhajovat své výkony. Jednoznačně potřebujeme stoperské duo stabilizovat, aby si hráči na sebe trošku zvykali a upevňovali si sebevědomí dobrými výsledky,“ uvědomoval si sparťanský kouč.

