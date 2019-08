Nová pravidla na Slavii. Žádné stání na schodech, průchod zakázán | iSport.cz

Disciplinární komise kvůli incidentu, kdy několik fanoušků hodilo světlice mezi fandy Sigmy, uzavřela Slavii stadion pro klání s Libercem. Odvolací komise Slavii tento týden zrušila souběžný podmínečný trest, předseda představenstva při debatě s jejími zástupci slíbil přísný postup. "Klub komisi prezentoval rozhodnutí představenstva o nekompromisním postupu proti opakování podobných excesů ze strany jednotlivců včetně probíhajícího zavádění nových technologií," napsal v úterý Tvrdík, který kvůli jednání odvolací komise zmeškal úvodní duel svého týmu ve 4. předkole Ligy mistrů v rumunské Kluži.

Teď klub uveřejnil konkrétní opatření. U vstupů budou přísnější a důkladnější kontroly, kvůli kterým se doporučuje přijít na stadion alespoň hodinu před výkopem. Aktualizovaný plánek stadionu také ukazuje, kterých vstupů by měli fanoušci využít při cestě na své místo. Koridor táhnoucí se celým stadionem nebude do 10. září průchozí, mezi severní a východní tribunou bude uzavřen, stejně tak uprostřed západní tribuny. Do té doby bude podle předsedy představenstva zaveden kamerový systém, který zjednoduší postup proti jednotlivcům.

Na celém stadionu bude zakázáno stání na schodech, ovšem jen pro zápasy UEFA, jak později upřesnil Jaroslav Tvrdík. Přísná opatření zasáhnou výrazně Tribunu Sever, kde budou na pořádek dohlížet stevardi.