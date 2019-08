Jistý Hovorka, vzteklý Traoré. Čemu může Slavia "věřit" po zápase v Kluži? | iSport.cz

Hezký výsledek (1:0) neznamená, že v Kluži bylo všechno narůžovo. Ve výkonu Slavie převládají nadějné výkony velké posily Nicolae Stancia nebo podceňovaného stopera Davida Hovorky, ale například Ibrahim Traoré si neodpustil vzteklé gesto při svém střídání, i když evidentně do druhé půle nevstoupil stoprocentně soustředěný. Deník Sport rozebírá pět důležitých bodů, jež odhalilo první utkání play off Ligy mistrů, a které by mohly mít dopad i na příští zápasy Slavie.

Ačkoliv po prvním ligovém utkání v nové sezoně ve Zlíně zaznívaly názory, že bez Michaela Ngadeua a Simona Deliho je Slavia zejména na evropské scéně v háji, teď je blízko postupu do skupiny Ligy mistrů. David Hovorka svůj úkol v Kluži zvládl s velkým přehledem, dokonce se nebál ani riskantního zákroku, kdy v pádu bránil střele Georgeho Tucudeana. Taky dobře rozehrával, zvládal souboje, a celkově působil o něco jistěji než zkušenější Ondřej Kúdela. V Hovorkově hře převládá, přesto že je ve Slavii teprve od letošního července, sebevědomí, nebojí se vyjet s balonem do hloubi pole, udělat kličku útočníkovi, hraje vysoko a díky své pohyblivosti se stíhá vracet. Jednoduše řečeno, Hovorka není vysoký, ale taky žádná slabina.

Postupně výraznější Stanciu

Zápas v Kluži sotva začal, a rumunský záložník vysekl tísněn dvěma protihráči noblesní patičku, díky níž uvolnil kolegu ze zálohy a Slavia šla do útoku. Nicolae Stanciu taky běhal nahoru dolů, zvládnul udržet balon i proti přesile, a přesně lifroval přihrávky spoluhráčům do nadějných pozic. Za celkově dobrý výkon Slavie v prvním poločase mohl z velké části právě i Stanciu. Podle statistik UEFA měl dokonce naběháno nejvíc ze všech hráčů, kteří zasáhli do utkání. Podílel se navíc i na jediné brance, která v zápase padla, když rozehrál na vršek šestnáctky roh přesně na volného Lukáše Masopusta. „Už na tréninku to kopal i šestkrát do stejného místa,“ těší Trpišovského technická spolehlivost stomilionové posily.

Soutěžní bilance Nicolae Stancia ve Slavii 6 zápasů 2 góly 1 asistence