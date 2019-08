Šašinka hrál proti Baníku za 200 tisíc. Měl jsem husí kůži, přiznal | iSport.cz

Začalo to až depresivně. Ticho na stadionu trvalo dvacet minut. Fanoušci Baníku protestovali proti sankcím Disciplinární komise transparentem „Atmosféra dle DK LFA“ a tím, že mlčeli. „Ani jsem to nezaregistroval,“ překvapil stoper hostů Stanislav Hofmann. V čase 19:37 začal kotel nadávat a postupně fandit. Bylo čemu. Páníkův soubor zadupal do trávníku obávaného soka, s nímž předchozí čtyři partie prohrál. Všechny góly nasázel po centrech z pravé strany. „Důležité je, že ti hráči nejsou líní na krok a dohrají to,“ ocenil trenér Bohumil Páník.

Trefit sestavu hostů měla být brnkačka. Vítězná z předchozího duelu s Příbramí plus Jan Kalabiška místo Ondřeje Šašinky. Jenže Slovácko sáhlo k nečekanému tahu. Po onemocnění Lukáše Sadílka se rozhodlo nasadit Šašinku, i když má ve smlouvě o hostování doložku o tom, že proti Baníku nesmí nastoupit. Respektive může, ovšem druhá strana za to musí zaplatit. To se také stane. „Donutily nás k tomu okolnosti. Děkuji vedení, že to umožnilo,“ řekl Svědík.

Domácí byli pohledem do zápisu zaskočeni. Jméno nedávného spoluhráče v něm nečekali. „Překvapilo nás to. Připravovali jsme se na to, že nebude. Byla tam nějaká dohoda klubů. Pokud chtějí zaplatit, jejich věc. Nerozhodilo nás to,“ líčil levý bek vítězů Jiří Fleišman. „Bylo to velké překvapení, vůbec žádné signály předem jsme neměli,“ přiznal jeho nadřízený Páník, jenž viděl jednadvacetiletého útočníka na trávníku s potěšením. Už proto, že je mladý, potřebuje být v rytmu – a patří Ostravě. „To pravidlo je nešikovné a nefér vůči hráči. Šašinka šel do Slovácka, aby hrál. V tom je efekt pro budoucnost Baníku,“ dodal uvědoměle.

Šašinka patřil k lepším borcům poražených, ovšem pro Laštůvkovu bránu nebezpečný nebyl. Stejně tak jeho parťáci. Očekávanou bitvu si brzy podmanili Páníkovi hoši, které dostaly do tempa dvě trefy před poločasem. Hned po půli srazil Kuzmanovičovu přihrávku na Smolu gólman Trmal do nohou Hofmanna a zkáza hostů byla dokonána. „Chtěli jsme dát na 1:2 s tím, že to ještě bude zajímavé. Bohužel jsme inkasovali třetí gól a soupeř to pak zkušeně dohrál. Ukázal sílu a na nás to tentokrát stačilo,“ doznal Hofmann.

Baníkovci dohráli v absolutním klidu, dovolili si pěkné věci. K výsledku 3:0 ještě připočtěte dvě tyče, trefené Smolou a Jiráskem. „Ty góly jsme tam dotlačili. Byly to podobné situace, ostré míče před bránu,“ poznamenal Páník. Jeho tým po porážce na Spartě zabral, fanoušky si vrátil na svou stranu. Zvládl to i bez absentérů Diopa, Stronatiho a Hrubého. „Vyhráli jsme po zásluze,“ dodal.

Počítal jsem, že nebudu hrát

Nepočítal s tím, že by mohl proti mateřskému klubu nastoupit. Ondřej Šašinka (21) nakonec proti ostravskému Baníku přece jenom v dresu Slovácka vyběhnul. Jeho nový klub ho z dohody s Baníkem, že ve vzájemném duelu nenastoupí, „vykoupil“. K ničemu to nakonec nebylo, Šašinka se do žádné velké příležitosti nedostal. Prohru 0:3 pak prožíval hodně emotivně a po duelu musel upřímně uznat: „Baník vyhrál zaslouženě.“

Jak moc vás překvapilo, že v Ostravě hrát budete?

„Popravdě jsem od pondělka počítal s tím, že nebudu hrát. Ale máme nějaká zranění a onemocnění (Sadílek, Dvořák), a tak mi trenér říkal, že nastoupím.“

Jaké to pro vás v ten moment bylo?

„Měl jsem husí kůži, když mi to trenér oznámil. Byl jsem takový nesvůj, ale když se blížil zápas, říkal jsem si, že aspoň budu hrát a nevypadnu z herního režimu. To pro mě bylo dobré.“

Nezaskočil vás protest baníkovského kotle, který byl prvních dvacet minut potichu?

„Do toho nevidím, ale všimnul jsem si. Jak ale na začátku zpívali hymnu Baníku, tak jsem měl husí kůži. Když se pak začne hrát, tak už to zase tak nevnímáte.“

Hned v desáté minutě jste dostal v souboji od soupeře naloženo, jak těžký to pro vás byl zápas?

„To si ještě musím vyřídit s Jánošem (usmívá se). Ten do mě asi třikrát zajel. Ale ne, v pohodě, to k tomu patří. Vstal jsem a hrál dál.“

Porazili jste Spartu i Plzeň, v Ostravě jste ale moc šancí ani neměli. Čím si takové výkyvy vysvětlujete?

„Začali jsme dobře, ale když jsme dostali první gól, tak jsme byli jako opaření a už to bylo těžké. Ten první gól nás úplně srazil a Baník si to pak už ke konci zkušeně pohlídal. Něco jsme měli, ale hrozně málo. Nedokážu si vysvětlit, že jsme šli po prvním gólu tak dolů. I pro mě to byl docela složitý zápas. O půli jsme si řekli, že 2:0 ještě není tak hrozivé, že se s tím dá ještě něco dělat. Ale hned jsme dostali gól.“

Přitom je Slovácko pro Baník dost nepříjemný soupeř. Bylo to v kabině před zápasem znát?

„Říkali jsme si, že to v uvozovkách Slovácko na Baník umí, ale nevyužili jsme to. Baník zaslouženě vyhrál.“

Po zápase na vás bylo vidět, že odchod do kabin pro vás byl emotivní. Bylo to tak?

„Ano. Všichni, co mě znají, ví, kam řadím Baník. Byl to pro mě složitý zápas.“