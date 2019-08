Rada soptil: Nejhorší utkání v Jablonci! Ti, co hráli, to nebudou mít lehké | iSport.cz

Před zápasem v Příbrami patřilo Jablonci v tabulce druhé místo, Středočechům až jedenácté. Papírové předpoklady ale favorit nenaplnil a od Litavky odjížděl s ostudným debaklem 0:4. „Odehráli jsme nejhorší utkání, co jsem v Jablonci. Z naší strany tam nebylo vůbec nic. Hlavně v prvním poločase,“ hodnotil propadák trenér Petr Rada.

Čerstvě 61letého kouče mrzely zejména branky inkasované po standardních situacích. „Věděli jsme, že to je silná zbraň Příbrami, byli jsme na to připravení, přesto jsme z nich inkasovali. Poločasové vedení domácích 2:0 bylo naprosto zasloužené. My jsme neměli vůbec nic,“ uznal.

Po přestávce sice byli Jablonečtí více na míči, ale větší šance si nevypracovali. Naopak to byla opět Příbram, kdo dvakrát udeřil. „Byli jsme znova potrestáni efektivitou domácích, Škoda i Rezek to trefili jako gól měsíce. Byly to krásné střely, ale dostoupení a čas, které na to měli, to se nám prostě nemůže stát,“ zlobil se Rada.

„Je to pro nás hodně špatný výsledek, ale co je horší, je naše hra. Ve všech směrech jsme byli horší a budeme si to muset rozebrat tak, aby se to neopakovalo. Musím si to nechat projít hlavou, ale pro všechny, co nastoupili, to nebude jednoduché,“ upozornil Rada.

„Propadli jsme ve všech směrech. Tímto výkonem se Jablonec prezentovat nesmí a nebude. Takový výkon je neakceptovatelný,“ dodal nahněvaný kouč Severočechů.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 2. Soldát, 31. Michal Škoda, 70. Jan Rezek, 75. Michal Škoda Hosté: Sestavy Domácí: Boháč – Tregler, Kodr, Šimek, Cmiljanović (88. Dramé) – Alvir (90. Hájek), Jan Rezek (C), Soldát, Ma. Zeman – Polidar – Michal Škoda (78. Voltr). Hosté: V. Hrubý – Li. Holík, Jugas, Břečka, Krob – Jovović (57. Chramosta), Hübschman (C), Považanec (25. Kratochvíl), Sýkora – Matoušek (81. T. Pilík), Doležal. Náhradníci Domácí: Slepička, Hájek, Jablonský, Voltr, Antwi, Dramé, Kočí Hosté: Hanuš, Pilík, Petrović, Kratochvíl, Plechatý, Chramosta Karty Domácí: Jan Rezek Hosté: Považanec, Hübschman Rozhodčí Jiří Houdek. Asistenti: Tomáš Mokrusch, Jakub Hrabovský. Čtvrtý rozhodčí: Karel Hanousek Stadion Na Litavce, Příbram Návštěva 2872 diváků

MOMENTY VÍKENDU: Čtyři góly Komličenka i selhání Sparty