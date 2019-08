Komličenko: Čtyři trefy, pak reprezentace. Jak vypadá přestup? | iSport.cz

Nejprve se od něj míč trochu šťastně odrazil do sítě. Vzápětí využil komického selhání budějovické obrany a zavěsil. Po změně stran se prosadil precizní hlavičkou. Nejhezčí byl jeho poslední zásah, z přímého kopu vypustil takové torpédo, až skoro protrhl síť. Útočník Mladé Boleslavi Nikolaj Komličenko zase připomněl, že je pan Střelec, České Budějovice (4:2) zamordoval čtyřmi góly.

Člověk by si řekl, že každý bude po takové show ohromený. Boleslavský trenér Jozef Weber ne. „Věřil jsem, že se mě na to nezeptáte, protože kritizovat hráče, který dal čtyři góly, bude působit směšně. Navíc víte, že Komli je takový můj nevlastní syn. Ale pokud si přeje to svoje vysněné angažmá, musí ve hře podávat lepší výkony,“ zpucoval Weber vrchního ligového střelce.

SESTŘIH: Mladá Boleslav - České Budějovice 4:2. Řádil Komličenko, hosté dohrávali v oslabení

Podobný dojem měl i budějovický kouč David Horejš. „Připravovali jsme se na něj. Myslím, že ve hře nebyl vidět. To on není nikdy. Je to o tom, že si umí najít prostor, potrestat chyby a dát gól,“ prohodil trenér nováčka z jihu Čech.

Čísla vystihují, že ve hře Komličenko opravdu moc výrazný nebyl. Úspěšnost přihrávek měl 58 procent, vyhrál jen každý třetí souboj, dvanáctkrát ztratil míč. V prvním poločase se navíc dostal do zbytečné kočkované s Benjaminem Čoličem.

Ovšem v zakončení si opět počínal nekompromisně, famózně. „Takové asistenty v lize těžko najde, první dva góly jsme mu darovali,“ zuřil Horejš. „Třetí a čtvrtý gól? Je vidět, že je to dobrý hráč v koncovce, to klobouk dolů,“ dodal budějovický kouč.

„Věděli jsme, že ve vápně nesmí dostat prostor. Ale třikrát ho dostal a třikrát to uklidil,“ krčil rameny stoper Jihočechů Pavel Novák. „Na tréninku se proti němu hraje těžko a jak je vidět, i pro soupeře je to těžké,“ smál se boleslavský obránce Ladislav Takács.

Čtyři branky a víc v jednom ligovém utkání před Komličenkem nasázela jen šestice hráčů. „V našich podmínkách se tohle povede asi jednou za kariéru. Sejít se musí všechno. První střela, první gól. Druhá střela, druhý gól,“ vypočítal David Střihavka, jeden z autorů tohoto výjimečného počinu.

Povedlo se mu to přesně před třinácti lety za Baník Ostrava proti Kladnu (5:1). „Všechny góly si pamatuju. Z první střely jsem dal branku, z druhé taky, ze třetí taky. Na čtvrtý gól jsem přihrál Radku Slončíkovi, který šel sám na bránu. Pak jsem měl celý druhý poločas na to, abych přidal další branky, povedla se už jen jedna,“ zavzpomínal Střihavka.

Je otázkou, jak dlouho bude Komličenko obrany českých týmů ještě děsit. Pořád je ve hře jeho případný přestup do Ruska, zajímají se o něj moskevské kluby (už ne Lokomotiv), ale nic konkrétního se momentálně podle Webera i informací deníku Sport neřeší. V Rusku končí přestupové období příští pondělí.

Každopádně v Komličenkově vlasti o něm dobře vědí a sledují ho. Ostatně trenér ruské reprezentace Stanislav Čerčesov ho v pondělí podruhé povolal do svého výběru pro nadcházející kvalifi-kační zápasy ve Skotsku a s Kazachstánem.

„Chtěli jsme mu ukázat, že mu věříme. Navíc byl povolán už minule, takže je logické, že takto pokračujeme. Samozřejmě není jednoduché se od první vteřiny v reprezentaci předvést. Nikam ho nehoníme, ať se postupně rozvíjí. Na druhou stranu bude ale i důležité, jak se nám teď ukáže,“ poznamenal Čerčesov k nominaci boleslavského útočníka. „Pokud by moc přemýšlel o svém případném přestupu, pošleme ho domů. Ale když dal teď čtyři góly, tak na něj snad moc nemyslí,“ dodal bodrý ruský trenér k aktuálnímu Komličenkově rozpoložení.