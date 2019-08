RUDEJ FANDA o Spartě: Příprava do Karviné! A pro Julínka stánek s vatou | iSport.cz

Sedmé kolo FORTUNA:LIGY mu hnulo žlučí. Z Okresního přeboru známý herec Jarmil Škvrna alias RUDEJ FANDA Sparty byl pořádně vytočený, když se ohlédl za víkendovým počínáním letenského souboru v Liberci. Rozčílil ho slabý výkon a především to, co Pod Ještědem předvedli rozhodčí s Pavlem Julínkem v čele. Co by přál kritizovanému arbitrovi, kam by za trest poslal utrápené mužstvo? Také smekl klobouček před výkonem Slavie a rýpl si do Milana Petržely. Dejte si nový díl Rudého Fandy!