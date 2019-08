Liga očima fanoušků: Kolotoč zadarmo pro klokany i ticho jako v kostele | iSport.cz

Událostí posledních dnů je ale roztržka mezi Slavií a Tribunou Sever (TS), která byla způsobena vhozením světlic do sektoru hostů při utkání s Olomoucí a vyústila v omezení všech návštěvníků v Edenu při zápase s Bohemians. TS na protest odmítla fandit, a ostatní fanoušci se naopak rozhodli fandit z plných plic. Výsledkem bylo plácání se po ramenou fanoušků, jak se jim to fandění vydařilo, a vyjádření Tribuny Sever, že kvalita fandění byla „jedna z nejhorších za poslední roky“. Ať už je pravda jakákoli, obě znesvářené strany, Slavia i TS, by měly naplnit heslo #SpoluJsmeSilnejsi. Držme jim v tom palce a doufám, že Odbor přátel Slavie, jako největší sdružení sešívaných fanoušků v tom bude hrát významnou roli jako garant uzavřených dohod.

VIKTORIA PLZEŇ: Nechte v hledišti jen „vipáky“

Tak se nám konečně urodilo poměrně snadné vítězství.

Hra jen pohledět, radost kalí pouze zranění, Kayambovi a Krmenčíkovi přeji brzké uzdravení. Snad z nás deka spadla a budeme se takhle prezentovat i nadále. Musím ale uznat, že Opava nám to značně ulehčila: neškodná na hřišti a v hledišti to také nebyl velký šlágr. Před lety na poháru jich u nás byl plný sektor, teď cca 60 lidí. A policie s tím nadělala povyku... Nějak tomu nerozumím. Trestá se napříč ligou, jedni nesmí mít chorea, druzí nemůžou na výjezd. Všude čtu, jaký jsou chachaři hovada. Šest zraněných členů security a policie… Že by mi někdo řekl, jak to bylo doopravdy? Vím, jak se chová pořadatelská služba v Praze, o policii nemluvě. Tam, kde to jde vyřešit slovně, tě policajt přetáhne pendrekem anebo aspoň dloubne do žeber, o diskuzi se nemůžeme bavit. Fuj. Nechte si v hledišti jen VIP hosty a budete všichni spokojený.

Trochu respektu těm, co dělají atmosféru, by neškodilo. Čest královně Viktorce, pyro do hlediště patří! Ale jen bezpečné!

KOVI. 51 LET, PODNIKATEL