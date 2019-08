Sparta chystá řez! Odejít mají až tři stopeři, kdo a kam zamíří? | iSport.cz

Tomáš Malinský se po pádu ve vápně dožaduje penalty, vedle něj Matěj Hanousek, který žil dlouho v přesvědčení, že byl faulován on • Michal Beránek (Sport)

Střední obránci. V prvních týdnech nové sezony bychom v souvislosti se Spartou nenašli nic, co by se rozebíralo víc než právě oni. Nyní se dostávají na forhont znovu. Vedení letenského klubu totiž osnuje personální reakci na skutečnost, že tým znovu prožije ročník mimo evropské poháry. Podle informací deníku Sport je tak ve hře odchod až tří stoperů. O koho jde a kam by mohly mířit jejich další kroky, čtěte v zamčené části článku.