Škoda o konci v Brně i nejistotě: Není sranda dostat se zpátky do ligy | iSport.cz

Je hitem podzimu stejně jako před třemi lety, kdy v dresu Zbrojovky sázel gól za gólem a vystřílel si hostování v norském Lilleströmu. Pak se kariéra Michala Škody zasekla. Pád s Brnem do druhé ligy, zdravotní problémy, boj o místo v sestavě. Po třicítce už mu nikdo moc nevěřil. Jenže mladší bratr kapitána Slavie to v Příbrami znova nakopl a ve středu v noci přímo v Edenu gratuloval sourozenci k postupu do Ligy mistrů. Obě „Škodovky“ opět frčí. „Bráchu přibrzdila v přípravě nemoc, ale pořád má týmu co dát,“ ujišťuje. O něm platí totéž.

Jaké to bylo ve středu v hledišti, když se váš bratr úspěšně rval o Ligu mistrů?

„Musím říct, že atmosféra byla fantastická. Seděl jsem hned u kotle Tribuny Sever. Celý stadion devadesát minut opravdu řval. Zůstal jsem i na závěrečnou děkovačku. I samotný zápas byl super.“

Co říkáte na výkon bratra Milana?

„Makal, co mohl. Slavii pomohl tím, že vyhrál hodně soubojů. Jako kapitán šel příkladem. Tak by se mělo bojovat. Pak jsem mu psal, ale říkal, že se k telefonu dostal až v šest ráno. Asi to bylo velké. On mi po zápase volává. Věřím, že teď bude dostávat víc šancí.“

Láká vás nastřílet víc branek než on?

„Tohle spolu neřešíme. Přejeme si, ať oba dáváme co nejvíc gólů a pomáháme týmu. Doufám, že si zahraje i Ligu mistrů. Vím, že to byl odmalička jeho velký sen. I kvůli tomu zůstával ve Slavii.“

Vytyčil jste si tradičně gólovou metu, na kterou chcete na podzim dosáhnout? Zatím máte na svém kontě pět zásahů, všechny na domácím hřišti.

„Jo jo, ale radši ji neřeknu. (úsměv) Je to víc než pět gólů. Před sezonou jsem si dal nějaký cíl, i když jsem nevěděl, jestli budu v základu. Říkal jsem si, že i doskakující hráč může vždy dát gól.“

Není paradoxně snazší prosazovat se v nejvyšší soutěži než v extrémně bojovné a fyzické F:NL?

„To si zas nemyslím. Kdybych na jaře proměnil všechny svoje šance, dal bych dvakrát tolik gólů. Měl jsem jich opravdu dost.“

Proč jste vlastně skončil ve Zbrojovce?

„Někdy v dubnu jsme se bavili o prodloužení smlouvy. Ale