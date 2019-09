Miliardou k černým číslům. Jak může ztrátová Slavia dosáhnout zisku? | iSport.cz

Těsně před tím, než letní dobrodružství s cílovou destinací Liga mistrů začalo, slávistický trenér Jindřich Trpišovský pravil: „Teď jsme dva zápasy od našeho snu a je jedno, jaký balík za tím je.“ A přece není. Byť je to téma spíš pro klubové cifršpióny. Peníze, jež přitečou zvenčí, jsou vedle mimořádného sportovního úspěchu stěžejní i pro Slavii, která se dosud spoléhala na silný čínský kapitál v zádech. Její ekonomika totiž nespočívala na přísně racionálních a standardních základech. Pokud tedy hovoříme o ideálu.

Do této doby – stejně jako Sparta – nabírala plnými hrstmi z měšce svého majitele. V Edenu to byla zprvu skupina CEFC, po jejím kolapsu hlavní roli převzal kolos CITIC v manažerské spolupráci se společností Sinobo. Rivalské kluby z obou břehů Vltavy by se bez dotací neobešly: přicházejí coby zápůjčky, které se posléze kapitalizují. Základní kapitál neboli hodnota vkladů vlastníka do společnosti tak u Slavie vzrostl během čtyř let o 816 milionů korun na současných 1,688 miliardy.

Pro srovnání: u Sparty je to dokonce 2,453 miliardy, naopak u Plzně, která hospodaří na zcela odlišných principech než pražská „S“, pouhé 2 miliony korun. Astronomické sumy mohou obecně znamenat vážné trable, pokud by chtěl bohatý mecenáš dát najednou sbohem: pak si může peníze vybrat v jiné formě (rozprodej kádru, majetku), klub má nereálnou cenu, je neprodejný, vzniknou mu závazky, na jejichž umoření nebude mít sílu…

Minus 746 milionů

Hospodaření Slavie v „čínských“ sezonách 2015/16 -117 099 milionů korun 2016/17 -263 442 milionů korun 2017/18 -366 376 milionů korun 2018/19 ???

Roční rozpočet Slavie už nejspíš přesáhl hranici 700 milionů korun, kterou nedávno připustil předseda představenstva Jaroslav Tvrdík. Úžasný a mimořádný vzestup je dlážděn každoročními ohromnými investicemi – a také ztrátami. Po první sezoně, kdy se Číňané v Edenu objevili ještě po boku byznysmena Jiřího Šimáněho, činila 117 milionů korun – tehdy však klub odmazával pozůstatky hrozícího krachu. V následující sezoně se ztráta po dalších masivních investicích více než zdvojnásobila na 263 milionů, a v ročníku 2017/18 více než ztrojnásobila na 366 milionů (účet za minulou sezonu ještě není k dispozici).

Vliv na to má velkorysá přestupová i platová politika, kterou Slavia přebíjí i Spartu. Sice tím má náskok a vybudovala luxusní kádr, ale stálo jí to hodně a podepsala se pod spirálu cen a mezd domácích hráčů, což se jí obloukem vrací.