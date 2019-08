Boleslav bez Komličenka. Přestup ruského kanonýra je na spadnutí | iSport.cz

Dnes na Slovácku (1:1) vůbec nefiguroval na soupisce. S týmem ani nepřijel. „Nenominoval jsem ho, protože nebyl připravený psychicky a ani fyzicky. Já jsem trenér, na ostatní věci se ptejte jinde,“ uvedl kouč Jozef Weber. Dát se v tom pitvat nehodlal. Bylo znát, jak je mu téma nepříjemné. Čtyřiadvacetiletý útočník, nejlepší střelec předchozího ročníku nejvyšší soutěže, nejspíš zamíří do Ruska. V jeho rodné zemi je o něj delší dobu zájem.

Na jeho místě nastoupil Muris Mešanovič, po půli šli do hry ještě Tomáš Wágner, Jiří Klíma a Tomáš Ladra. Všechno borci, kteří po Komličenkově odchodu budou dostávat víc šancí. „Komli už tady prostě není, budeme bojovat bez něj. Šel jsem do Boleslavi s tím, že by Nikolaj eventuálně mohl odejít. Dát devětadvacet gólů v české lize není jen tak. Přes něj by se dostávalo těžko. Teď je šance větší,“ uvědomil si Jiří Klíma, jenž v 91. minutě vystřelil hostům vyrovnání.

Bez Komličenka ofenzivní síla Mladá Boleslavi utrpí. Rus byl strojem na góly. Brankář Jan Šeda z toho však nedělá tragédii. Věří, že mužstvo ve svých řadách najde nové snajpry. „Těžko říct, jak moc bude chybět. To ukážou až další zápasy. Může tam naskočit kdokoliv jiný. Třeba se probudí Meši (Muris Mešanovič), je tam Wagy (Tomáš Wágner). Když budou mít servis od spoluhráčů jako Komli, můžou klidně nastřílet dvacet, třiadvacet gólů. Každý je nahraditelný,“ prohlásil. „Věděli jsme dopředu, že se něco řeší,“ dodal k jeho absenci na Slovácku.

Vrátí se po repre pauze Komličenko do Česka? Je to nepravděpodobné.