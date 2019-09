Hašek po ztrátě: Otočíte na 3:2, vedete, euforie a pak… Frustrace! | iSport.cz

V poslední době je to s vaší hrou dost podobné. Řeší se ty samé chyby a nedostatky pořád dokola. Jak je to těžké na psychiku?

„Samozřejmě, že to pro nás v kabině není jednoduché. Jako fotbalista chcete vyhrávat, být úspěšný jak po stránce individuální, tak i s mužstvem. Zkrátka mít z fotbalu radost. A když se nevyhrává, tak to takové není. Není to příjemné. Ve Spartě tohle platí dvojnásobně. Když se tu nevítězí, tak je to horší, než když nemá výsledky nějaký jiný klub v lize.“

V čem je tedy problém?

„To je velmi složitá otázka. Nechci a asi mi to ani nepřísluší, abych se pouštěl do větších rozborů naší hry. Je chvíli po zápase a nechtěl bych tu rozebírat, co bylo špatně. Myslím si, že principiálně je obrovská škoda, když ze stavu 1:2 dokážeme otočit na 3:2, a dopadne to, jak to dopadlo. Z ojedinělé akce inkasujeme třetí gól. Přitom jsme předtím prokázali, že tenhle tým má sílu i charakter. Nebyla to náhoda. Měli jsme dost gólových šancí, tlačili jsme Olomouc, ale bohužel… Nevím, co se to děje.“

Přitom kádr je plný zajímavých hráčů a člověk by si při pohledu na něj řekl, že je stavený na to, aby vyhrával. Nezdá se vám to?

„To je otázka spíš na někoho jiného. Mně nepřijde, že bychom se nesnažili. Naopak si myslím, že jsme na hřišti odvedli kus práce, bojovali. Nic jsme za stavu 1:2 nezabalili, šli zápas otočit. Je opravdu hodně složité to nějak hodnotit.“

Hraničí současná situace v kabině s frustrací?

„Frustrující to je, o tom se vůbec nemusíme bavit. Poté, co doma otočíte na 3:2 a jste v euforii, nic nenasvědčuje tomu, že byste zápas neměli dovést do vítězného konce… A pak, sice to zní jako fráze, prostě přijde blesk z čistého nebe v podobě gólu na 3:3. To frustrující prostě je. O tom žádná.“