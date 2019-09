Náhradník Slavie v bráně. Z jediné střely na Kováře byl gól a pohroma | iSport.cz

Shoda okolností, nebo důkaz, že Slavia nemá zas tak široký a nadupaný kádr? Pod inkasovaný gól v Opavě jsou podepsáni hráči, kteří nenastupují pravidelně. Na začátku byl prohraný hlavičkový souboj Jaroslava Zeleného s Václavem Juřenou, následně odcentroval Bidje Manzia přes Michala Frydrycha.

Brankář Přemysl Kovář míč ve vzduchu promáchl a na zadní tyči neuhlídal Tomáš Holeš pálícího Jana Žídka. „Vždycky se může něco stát. Mrzí to o to víc, že šlo o 91. minutu,“ povzdechl si obránce Ondřej Kúdela.

Ještě jedno jméno zmínil kouč Jindřich Trpišovský při vzpomínce na osudové zaváhání. Vlastně jako jediné. Upozornil, že zaváhal jeden ze střídajících borců. Posléze připustil, že měl na mysli Micka van Burena. „Nepomáhal na straně Holešovi, který byl přetížený,“ poznamenal k nizozemskému náhradníkovi, jenž přišel do hry ve druhé půli.

Ve finále došlo k tomu, že si Holeš, jenž odmakal celý duel a přihrál na Olayinkovu trefu, nechal za zády Žídka a dovolil mu zakončit z první. Ke smůle hostů se domácí kapitán z úhlu skvostně trefil.



Černé svědomí musí mít zejména brankář Kovář, který vůbec neměl chytat. V zápise figuroval tradičně Ondřej Kolář, jenže na předzápasové rozcvičce se zranil a narychlo došlo k výměně. Zkušený Kovář se nedostal do provozní teploty. Posbíral pár centrů, rozehrával od brány. Přímá střela na něj šla jen jediná, a ta skončila v síti.

Poté, co gólmanská dvojka v nastaveném čase netrefila Manziův centr přes malé vápno, který proběhli i Kúdela se Součkem. „Nebylo to týmové, možná proto to skončilo 1:1. Bylo to o nás, ne o Opavě. Šlo o to, jaký si ten zápas uděláme.

Kvalita byla na naší straně,“ shrnul Kúdela. „Trenér to protočil. Další hráči dostali šanci prokázat, že do týmu patří. Je nás hodně. Hrát může kdokoliv,“ dodal spolehlivý stoper po druhé ztrátě v sezoně.

SESTŘIH: Opava - Slavia 1:1. Hosté dominovali proti deseti, v závěru je ale zmrazil Žídek

MOMENTY VÍKENDU: Vyloučený Hejkal, drama na Letné a Hora na cestě do Edenu