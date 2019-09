Slavia dál posiluje! Na půlroční hostování přichází Hora a Takács | iSport.cz

Hora už ve Slavii v minulosti působil. Osmadvacetiletý ofenzivní záložník si v sezoně 2010/11 připsal za Pražany 28 ligových startů a dva vstřelené góly. Působil také v Bohemians 1905, Plzni, Českých Budějovicích a od roku 2015 byl v Teplicích. V minulém ročníku nejvyšší soutěže nastřílel 11 branek, což byl jeho rekord. Celkem má Hora v lize na kontě 222 duelů a 36 gólů.

O Horu už měl v létě zájem Jablonec, ofenzivní univerzál ale nakonec z posledního týmu ligové tabulky zamířil k lídrovi soutěže. "Musím říct, že jsem to moc nečekal. Je týden do konce přestupního období a Slavia je nejlepším klubem v Čechách, takže mě to mile překvapilo. Jsem spokojený, že jsem se změnou dresu počkal a že jsem to neunáhlil. Ambice tu jsou jednoznačné. Slavia chce být úspěšná v Česku i Evropě a já doufám, že budu součástí týmu, že týmu pomůžu a že se na mě bude moci spolehnout," uvedl pro slávistický web Hora.

Předseda představenstva Slavie Jaroslav Tvrdík na sociální síti twitter naznačil, že v případě uplatnění opce zaplatí Pražané Teplicím 18 milionů korun.

"Kuba je zkušený hráč, který už Slavií prošel a má odehraných spoustu ligových zápasů. Umí být produktivní a umí dát branku, ale hlavně je schopný zahrát obě dvě pozice na křídle, zleva i zprava, a hrát i desítku. Takže typologicky je to hráč, který může zastoupit třeba Nica Stanciua v některých zápasech na pozici číslo deset. Nejdůležitější je, že umí vstoupit jako střídající hráč do zápasu a dodat výkonu něco, co ten tým nemá," uvedl kouč Slavie Jindřich Trpišovský.

Třiadvacetiletý Takács by měl ve Slavii pomoci zacelit mezeru po odchodu defenzivního univerzála Alexe Krále do Spartaku Moskva. Také bývalý reprezentant do 21 let prošel v kariéře Teplicemi a od roku 2016 působil v Mladé Boleslavi. V lize odehrál 118 utkání a dal deset branek.

"Jsem si vědom toho, že to je zatím asi největší výzva v mé kariéře. Mým osobním cílem je proměnit hostování v přestup, postupně se tu zabudovat do týmu a pomoct Slavii. Udělám pro to všechno. Možnost zahrát si Ligu mistrů? To je sen každého kluka," uvedl Takács.

"Po odchodu Alexe Krále není v týmu hráč, který by mohl hrát pozici Tomáše Součka nebo číslo šest. Proto jsme narychlo sháněli hráče, který by Tomáše byl schopen typologicky zastoupit. Rozhodli jsme se pro Takácse z důvodu výšky, je skvělý při standardních situacích a dominantní při hře hlavou. Je to defenzivní univerzál, nastupuje na postu šestky i stopera, má zkušenosti z reprezentace i s mezinárodním fotbalem," dodal Trpišovský.

Slavii v tomto přestupním období posílilo sedm hráčů. Vedle Hory s Takácsem mistr angažoval obránce Davida Hovorku a Tomáše Holeše, levonohého univerzála Lukáše Provoda a za rekordních přibližně 100 milionů korun nejdražší posilu Stancia. Po jarním hostování v Bohemians 1905 navíc přišel útočník Júsuf Hilál. Naopak vedle Krále klub opustili obránci Michael Ngadeu se Simonem Delim a záložníci Jaromír Zmrhal a Miroslav Stoch.