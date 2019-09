Zlín posiluje! Získal střelce Wágnera z Boleslavi a obřího stopera z Gruzie | iSport.cz

Na podzim naskočil Wágner jen do tří utkání, pouze proti Spartě byl při Komličenkově absenci v základu a odehrál 63 minut. Když krachl Rusův transfer do ciziny, bylo jasné, že Mladá Boleslav některého hroťáka uvolní. Padlo to na Wágnera, byť Zlín uvažoval také o Jiřím Klímovi. „Nejde sem, aby seděl na lavičce,“ řekl jasně Csaplár. Nabízí se sázka na „dvě věže“, habány Poznara s Wágnerem. „Variant je víc,“ reagoval kouč Fastavu, který ve středu získal ještě jednu novou tvář.

Na tréninku se objevil 23letý Gruzínec Andro Giorgadze. Téměř dvoumetrový střední obránce naposledy působil na Ukrajině v klubu Vorskla Poltava. V novém ročníku za něj však ani jednou nenastoupil. „Dívali jsme se na jeho obrázky a statistiky. Uvidíme, co v něm je,“ nechá se překvapit kouč. Bývalý reprezentant své země do 21 let nepřichází na zkoušku, Zlín s ním napevno počítá. V kádru už je jeho krajan Vakho Čanturišvili.

Ještě je sháňka po ofenzivním středním záložníkovi. V jednání je podle zdrojů iSport.cz mimo jiné návrat Lukáše Holíka z Dukly Praha. Problémem je jeho cena.