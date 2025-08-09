Předplatné

ONLINE: Slavia - Teplice. Jak si poradí domácí bez potrestaného Chorého?

Slávisté slaví branku Lukáše Provoda
Slávisté slaví branku Lukáše ProvodaZdroj: Michal Beranek / Sport
Jedno je jisté, Tomáš Chorý teď nějakou chvíli góly dávat nebude. Fotbalisté Slavie si musí ve 4. kole Chance Ligy proti Teplicím poradit bez něj. Hosté naposledy přejeli Bohemians 3:0, ale v Edenu je nečeká nic snadného, jak duel dopadne? Úvodní výkop má ve 20.00 a ONLINE přenos sledujte na iSportu.

#TýmZVRPSkóreB
1Sparta32107:47
2Slavia32105:27
2Zlín32105:27
4Olomouc32103:17
5Karviná32014:26
6Jablonec31204:25
7Plzeň21106:24
8Liberec31116:64
9Teplice21014:33
10Bohemians31021:53
11Dukla30211:32
12Ml. Boleslav20115:61
13Ostrava20111:21
14Slovácko30121:31
15Hr. Králové30123:61
16Pardubice30033:100
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

