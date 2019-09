Posílí Slavia od konkurence? Po konci v Plzni má přijít Mysliveček | iSport.cz

Zkušený funkcionář František Mysliveček působil v Plzni, podle některých informací by mohl začít pracovat v konkurenční Slavii • Pavel Mazáč / Sport

Slavia na startu nové sezony brojí na všech frontách, je možné, že posílí i svůj štáb v kancelářích. František Mysliveček podle všeho zůstal bez práce jen necelé tři týdny. Poté, co zkušený funkcionář skončil po vyřazení z Evropské ligy v Plzni, má mít namířeno do sportovního vedení v Edenu. Klub informaci nepotvrdil, šlo by ale o velmi pikantní přesun fotbalového odborníka s kontroverzní minulostí.