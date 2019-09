Finské eso do Jablonce! Radovi doporučil reprezentanta bek Hloušek | iSport.cz

Šest let v Polsku, 191 zápasů a úctyhodných 54 branek. Tři roky v Lechu Poznaň, další tři v Legii Varšava. Sportovní životopis Kaspera Hämäläinena je docela působivý. Až finský špílmachr nabere fyzičku, mohl by Jablonci hodně pomoct. V pondělí v Plzni už bude nejspíš na lavičce. Jeho angažmá na severu Čech doporučil plzeňský bek Adam Hloušek, jenž s kreativním Finem působil v Legii. „Potřebovali jsme rozšířit kádr,“ uvedl trenér Petr Rada.

Když to půjde dobře, může nahradit na pozici „desítky“ Michala Trávníka. Anebo tvořit kousek níž. Zkušeností, aby si na hřišti poradil, má Hämäläinen dostatek. Ve Finsku je hvězdou, zárukou kvality. Dlouho to platilo i v Polsku, jenže po výměně vedení v Legii nezbyly na záložníkův plat peníze. Pro klub už byl legionář příliš drahý, takže s ním rozvázal kontrakt. Tip na něj dostal jablonecký boss Miroslav Pelta a kouč Rada si vzal v repre pauze rodáka z Turku do parády.

Postavil ho i do přípravného duelu s Varnsdorfem, nechal ho vytrápit až do konce. Hned viděl, že fyzička mu schází, ovšem s míčem si rozumí skvěle. „Chvíli bude trvat, než se do toho dostane. Sám říkal, že toho na něj bylo moc. Prý trénoval jen v nějakém malém klubu ve Finsku,“ dozvěděl se trenér.

„Jinak je znát, že má ve fotbale něco za sebou. Proti Varnsdorfu měl dobré momenty. Navíc rozumí polsky, takže chápe i cvičení. Ani se moc neptá,“ popsal první zkušenosti s novou akvizicí. V kabině ani na hřišti Hämäläinen ostychem netrpí. Je zvyklý řídit hru, korigovat si spoluhráče. „Hned mluvil,“ ocenil trenér. „Dostane kondiční program, abychom ho dostali do formy,“ dodal.

Každý použitelný hráč se bude Jablonci hodit zejména na začátku října proti Slavii, kde nebude Rada moci nasadit hosty Jakuba Jugase, Jana Sýkoru a Jana Matouška. Stoper Jakub Jugas je mimo hru i nyní, ovšem po svalovém zranění by se měl ještě tento týden zapojit do tréninku s týmem. Delší čas k návratu bude potřebovat další rekonvalescent Vojtěch Kubista, na marodce zůstávají obránci Štěpánek a Čurikov.

