Wágner: Všechno se obrátilo proti nám. S Poznarem musíme vytěžit víc | iSport.cz

První zápas za Zlín se úplně nepovedl, že?

„Hlavně ten začátek. Prvních dvacet minut rozhodlo o celém utkání. Těžko pak otočíte se Spartou z 0:2. Přitom jsme chtěli využít toho, že venku ještě nevyhrála. Říkali jsme si, že budou nervózní, jsou to pořád jenom lidi. Jenže mi přišlo, že šlo všechno proti nám. Gól, penalta, pak ofsajd při naší brance, u které mi někdo říkal, že to ofsajd byl, někdo zase, že nebyl. Nevím. Prostě to vůbec nevyšlo.“

Nastoupil jste v útoku s Tomášem Poznarem, tedy podobně urostlým útočníkem. Jak se vám spolu hrálo?

„Byl to první zápas, nechtěl bych to nějak široce hodnotit. Budou zápasy, kdy budeme mít větší dominanci a tam se naše síla vepředu víc zužitkuje. Občas jsme nějaké balony dostali, ale asi je potřeba větší podpory od kluků pod námi. Ne že by v tomto utkání nebyla. To vůbec, ale je potřeba zahrát ještě lépe.“

A vám osobně se hrálo jak?

„Bylo to těžké. Ve druhé půli už to bylo lepší, ale stejně si myslím, že musíme s Poznym vytěžit pro tým víc. Řekli jsme si, že z brejku bychom mohli Spartu ještě zaskočit, ale ona dobře kontrolovala zápas. Drželi balon, nikam se nehnali. Ukázali, že to umí.“

Byla to jiná Sparta, než na kterou jste natrefil ještě v dresu Mladé Boleslavi a porazil ji s ní 4:3?

„Nevím. Sice vyměnili nějaké hráče, ale ten přechod do útoku přes Plavšiče mají pořád stejný. Jen bych se opakoval. Mají šikovné hráče, kteří si rozumí s balonem a pohlídali si to.“

Zlín má po devátém kole FORTUNA:LIGY pouhých devět bodů a momentálně tři porážky v řadě. Byl jste si vědom toho, že tým je pod tlakem a už musí bodovat?

„Přišel jsem po těch dvou porážkách, tedy před zápasem se Spartou, ale bavili se tu o tom, že je na nás deka. Já si však myslím, že to si nemůžeme vůbec připouštět. Musíme věřit, že zase přijdou zápasy, kdy uděláme bodovou sérii a odpíchneme se.“