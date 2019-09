Koller o posilách Slavie i návratu Lischky. Co řekl k červené pro Sivoka? | iSport.cz

Sparta i Plzeň proti Slovácku narazily, mistrovská Slavia ne. „Dobře to dokumentuje její momentální pohodu. V lize ještě neprohrála, ale to nejtěžší ji teprve čeká,“ upozorňuje Koller. V zamčené části rozhovoru mluví o slávistických vyhlídkách pro Ligu mistrů, velkém návratu sparťanského stopera Davida Lischky či zkratu svého někdejšího spoluhráče z reprezentace Tomáše Sivoka.

Začněme u Slavie: mohla její generálka na úterní start Ligy mistrů proti Interu Milán dopadnout lépe? Se Slováckem doma neměla problém, vyhrála 3:0.

„Sparta s Plzní to proti Slovácku nezvládly, ale slávisté už po první půli vedli o dva góly a měli zápas pevně v rukách. Bylo vidět, že jsou v pohodě: bez porážky vedou ligu, dostali se do Ligy mistrů a během reprezentační pauzy posílili už tak našlapaný kádr.“

Když jste to zmínil, jak se vám zamlouvají příchody Ladislava Takácse, Jakuba Hory a Lukáše Provoda, tří borců z české ligy?

„Provod je šikovný a perspektivní univerzál, všimnul jsem si ho už na jeho předchozí štaci v Budějovicích. Do stylu Slavie by mohl sedět, hned proti Slovácku navíc dal gól. Slávisté nemají moc alternativ za stopery Hovorku s Kúdelou, proto mi připadá logické, že sáhli po mladém Takácsovi. A Hora? Zkušený hráč, který se ve Slavii neztratí. Proti Slovácku na pravé straně zálohy nezklamal. Na nováčcích bylo vidět, že do týmu zapadli. Pomáhá jim momentální slávistická pohoda, dost jim to nové angažmá usnadnilo. Dobrý start je důležitý pro ně i pro celý tým.“

Udělal trenér Jindřich Trpišovský dobře, že před velkým zápasem s Interem Milánem sestavu promíchal? Proti Slovácku nehrál klíčový záložník Tomáš Souček či levý obránce Jan Bořil.

„Je dobře, že sestava rotuje. Slavia má spoustu hráčů a potřebuje, aby byli vytížení pokud možno všichni. Teď je čekají tuze náročné tři měsíce, kdy budou muset kombinovat domácí soutěž s Ligou mistrů. Sám jsem zvědavý, jak se s náročným programem popasují.“

Slávisté doma v lize vyhráli všechny čtyři zápasy bez inkasovaného gólu. Co vy na to?

„Je to pro mě trochu překvapení. Nejen já jsem čekal, že v obraně budou po odchodu stoperské dvojice Ngadeu & Deli problémy. Že slávisté doma neinkasovali? Je to práce celého týmu, ukazuje to na dobrou organizaci hry. Na ligu to zatím stačí, hlavní test přijde proti těžkým soupeřům v Lize mistrů. Nebo v nedělním derby se Spartou.“