Liga očima fanoušků: Proč Hašek po dobrém výkonu nehrál? Kdo je nepřítel? | iSport.cz

VIKTORIA PLZEŇ: V pořádku, takhle by to šlo!

Po menší reprezentační pauze jsme šli na fotbal až v pondělí. Nesmyslný termín, hlavně pro hostující fans, kterých dojel jednociferný počet. I přes něj slušná návštěva viděla moc pěkný zápas z obou stran. Útok stíhal útok, nikdo se s tím moc nemazlil. I když Peltov dvakrát vedl, odjel s prázdnou. Jsem rád, že se snad naši už chytili, ty krásné góly byly takovým bonbonem k vítězství. Moc mě potěšilo, že jsem viděl zápas bez rušivých elementů.

Rozhodčí se mi teda moc nepozdával, nicméně deník Sport mu dal známku 8, tak byl zřejmě v pohodě. O přestávce měli menší výměnu názorů pan Šádek a pan Rada. Já to nijak nepostřehl, nicméně si to vyříkali jako chlapi, a tak je to správné.

Jsem zvědav, jak nám to půjde dál. Pokud se bude hrát jako včera, je vše v pořádku. Boj až do konce, všichni táhnou za jeden provaz. A tak to má a musí být. Čest královně Viktorce, pyro do hlediště patří! Ale jen bezpečné!



KOVI. 51 LET, PODNIKATEL