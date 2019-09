Jílek: Výkon Slavie na Interu mě nevyděsil. Jak je na tom Krejčí? | iSport.cz

Jaký je před derby zdravotní stav mužstva?

„Jsem rád, že se postupem času vrátili marodi, kteří měli předpoklad, že se v krátkém časovém úseku vrátí. Vyjma Andrease Vindheima, který měl drobné problémy před zápasem se Zlínem, jsou víceméně všichni připravení. Nepočítám do toho dlouhodobě zraněné.“

Je v pořádku tedy i Ladislav Krejčí, který ve Zlíně nedohrál kvůli zranění?

„Ladislav s námi nebyl v tréninku. Jeho zdravotní stav směrem k derby nevypadá nejlépe. Neberu to ale jako dlouhodobou ztrátu. Je to v tuto chvíli jediný hráč, který má zdravotní handicap. Ten směrem k derby pravděpodobně připravený nebude.“

Do jaké míry je to pro vás komplikace?

„Komplikace je to z toho pohledu, že vsadíme na určitou sestavu, docela to vyjde, ale hned směrem k dalšímu zápasu z toho srdce jeden vypadne. Máme ale připravené další hráče, takže si nemyslím, že by nás to mělo nějak limitovat.“

Jak těžké je vymyslet taktiku na soupeře, který má prakticky dvě jedenáctky a je proto těžké předvídat, kdo nastoupí?

„Nemyslím si, že bychom nějak řešili jména, která proti nám nastoupí. Slavia funguje na jasném, charakterizovatelném a pojmenovatelném způsobu. Je pak jen otázka, koho nasadí na jednotlivé posty, ale herní způsob se nemění.“

Jak se zapracoval do hry David Lischka?

„Je fantastické, že tady vůbec může být. Každý člověk vyzařuje energii směrem k týmu a on je obrovsky pozitivní. To, že se vrátil k fotbalu, je malý zázrak. Zda je připravený? Ve Zlíně se ukázalo, že jeho připravenost je trošku limitující, hlavně po kondiční stránce. Zvládl sedmdesát minut, před derby měl další týden. Pevně věřím, že na větší část zápasu připravený je. Je to pro nás důležitý článek.“

Považujete za vyřešené hledání optimálního složení obrany? To znamená Sáček, Lischka, Kaya, Frýdek.

„Pokud udržíme určitý trend v kvalitě obranné činnosti, tak určitě. Nechceme se dostat do situace, že budeme každý zápas testovat nové složení stoperské dvojice. Je potřeba, aby obranná čtyřka fungovala v nárocích, jaké na ni máme. Zápas ve Zlíně jsme zvládli, na druhou stranu tam byly i nedorazy a Zlín to nevyužil. Byl bych rád, abychom měli ukotvenou dvojici stoperů a mohli se o ně opřít.“

Do jaké míry je pro Kayu důležité, že Lischka působí dojmem, že chce obranu řídit?

„Popravdě to vidím úplně opačně. David podle mě není stoper, ve stavu v jakém je, který by byl schopný splňovat fyzické parametry a do toho ještě dirigovat obranu. Myslím si, že Semih má schopnost dobře číst hru a řídit ji. Může tam být určitý jazykový problém, ale na této úrovni jsou podle mě hráči schopní toto vnímat. Schopnost řídit hru mají oba stejně dobrou.“

Jak moc budete v derby spoléhat na Martina Frýdka, který patří v duelech se Slavií k nejzkušenějším?

„Martin patří dlouhodobě k základním stavebním kamenům Sparty. Jelikož Spartou prošel i jako malý, tak derby vnímá jinak. Je u něho přidaná hodnota v podobě vítězného charakteru. Takové typy do podobných zápasů potřebujeme.“

Vyděsil vás výkon Slavie na Interu, kde v Lize mistrů sahala po výhře?

„Nevyděsil. Nevidím důvod, proč by měl. Je to samozřejmě fantastický úspěch českého týmu. Uhrát proti takto silnému týmu, navíc takovým způsobem, bod v Lize mistrů, je obdivuhodné. Je třeba vidět, že Slavia k tomu došla koncepčně a dlouhodobě. Sklízí za to zaslouženě ovoce. Všude jsem slyšel, že to bylo nečekané, ale pro mě to byl očekávaný výkon Slavie – pracovitý. Trošku jsem byl zklamaný z některých hráčů Interu, ale to nesnižuje kvalitu výkonu Slavie. Nemyslím si ale, že by to mělo mít nějaký přesah k derby. Když se podívám na zápas Slavie na Interu a třeba v Opavě, tak bychom tam moc společného nenašli.“

Připravujete se nějak speciálně na Tomáše Součka, který v posledních derby vždy skóroval po standardních situacích?

„Určitě jsem to evidoval. Dlouhodobě dává góly po standardních situacích, nejen Spartě, ale i ostatním týmům. I když nyní možná trochu ubral, tak nebezpečný je stále, což potvrdil i v reprezentaci. Pro nás to není o tom, jak ubránit jeho, ale spíše jak eliminovat standardní situace soupeře. Doufám, že si nenaběhnu, ale doteď jsme obranné standardky řešili dobře, tak doufám, že to vydrží i v nedělním derby.“

Má nedělní derby favorita?

„Vždy slyším, že derby favorita nemá. Pokud porovnáme výkonnost, výsledky (krátkodobé i dlouhodobé) obou týmů, způsob hry a dominanci, kterou Slavia v poslední době má, tak nálepku favorita do zápasu mít bude a měla by mít. Na druhou stranu je to jen předpoklad. Zápas je pak samostatný příběh.“

V posledních zápasech jste dali dost gólů a měli i řadu dalších šancí. Slavia zatím ale inkasovala jen dva góly. Bude vaše ofenziva stačit, nebo musíte ještě přidat, abyste se proti obraně soupeře prosadili?

„Nedokážu odhadnout, do kolika šancí se v zápase dostaneme. Je pravda, že v předchozích utkáních jsme si šance pravidelně vytvářeli. Není pro nás tolik problém si šance vytvořit, jako je pak zužitkovat. Dobře víme, že Slavia góly nedostává, takže si myslím, že derby nebude o množství šancí, ale spíše o produktivitě. Nebude mi vadit, když budeme mít dvě příležitosti a dáme dva góly. Musíme být efektivní.“

Jak to vypadá s Ben Chaimem, který se zapsal mezi střelce v B-týmu?

„Tal trénoval víceméně individuálně po celou dobu. Připojil se k týmu tři týdny zpátky. Odehrál jeden zápas za béčko a modelové utkání proti Žižkovu. Minulý týden byl plně připravený do tréninku, ale zase se mu obnovilo dílčím způsobem zranění. U něj je to o stabilizaci fyzického stavu, aby byl připravený absolvovat náročné tréninky. Je mimo dlouhou dobu, takže v tuhle chvíli ještě není plně připravený, ale je hodně blízko.“

S trenérem Trpišovským jste podobně staří a podobná byla i vaše trenérská cesta. Je pro vás inspirací to, co dokázal se Slavií?

„Jeho práce je tam viditelná. Jindru znám, potkávali jsme se jako trenéři u mládeže, on pak přešel o něco dříve k trénování dospělých. Naprosto zaslouženě se dostal tam, kde je a dovedl Slavii tam, kde je. Je to cesta, kterou by chtěla Sparta určitě jít, myslím cestou toho úspěchu, kvality, dominance. Na druhou stranu mám trochu jinou představu o hře než on. Pevně věřím, že jsme schopní se prosadit vlastním způsobem hry.“

Je to pro vás první derby v postu hlavního kouče. Berete to jako svůj největší zápas v lize?

„Určitě to na úrovni české soutěže na pozici hlavního trenéra takto beru. Co se týče pocitů před zápasem, tak zatím nepociťuji rozdíl oproti jiným zápasům. Ale to je asi zatím dáno tím, že do derby je ještě relativně daleko. Pak ty pocity asi trochu jiné budou. Přeci jen je to největší zápas v Česku, je to dané i historicky, jako souboj největších rivalů. I vzhledem k mediálním a fanouškovskému zájmu to bude jiné. Pokud by se nám zápas povedlo zvládnout, mohlo by to něco nastartovat. Uděláme maximum, abychom Slavii v domácím prostředí dokázali porazit.“