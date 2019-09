Lischka: Rozhodly „blbé“ góly. Penalta a vlastňák? Musíme hrát jinak | iSport.cz

První derby jste čekal asi v trochu jiném duchu, že?

„Pro nás to je bohužel se smutným koncem. Přitom já se na tento zápas obrovsky těšil. Bylo to poprvé, kdy jsem nastoupil doma před našimi fanoušky. Všichni jsme si přáli, aby utkání dopadlo lépe, aby se tu vyhrálo, ale bohužel, výsledek je jasný. Hodně nás to mrzí.“

Co podle vás zápas rozhodlo?

„My jsme věděli, že první branka bude v tomto zápase hodně důležitá. A my si jí necháme vstřelit takhle blbě z penalty. Myslím si, že jsme tím dostali Slavii na koně. Už před zápasem jsme věděli, že jsou v laufu, mají dobrou sérii, ale to pro nás byla spíš motivace, abychom to přerušili. Nestalo se. Dostali jsme gól a Slavii to usnadnili.“

Čím si vysvětlujete, že jste nenašli způsob, jak překonat slávistickou defenzivu? Skutečně je tak nedobytná?

„Šli jsme do zápasu s nějakým našim taktickým plánem, který jsme chtěli dodržovat, ale už ta zmíněná penalta nám to nabourala. Pak přišel ten vlastní gól a už se to vezlo. Pak už s tím šlo těžkou něco dělat.“

Mrzí o to víc, že zápas rozhodly nejdřív gól z penalty a následně nešťastná teč o Michala Sáčka, který ležel po souboji ve vápně?

„Mrzí, ale my se na tohle nemůžeme nyní vymlouvat. To jsou situace, kterým musíme na hřišti předejít a nemělo by k nim vůbec dojít. Zkrátka v takových případech musíme hrát jinak.“

Na první místo ztrácíte už propastných 12 bodů. Co se situací, ve které jste se nyní ocitli, dá dělat?

„Nesmíme svěsit hlavu dolů a říct si, že je něco ztraceného. Ono to bude znít jako hrozné klišé, ale tohle derby je už minulost. Musíme vyhrát příští zápas. O ničem jiném nemá cenu spekulovat.“

Příští zápas váš čeká výjezd do Plzně, pokud nebudeme počítat pohárový duel v Jihlavě. Takže další silný soupeř…

„Je úplně jedno, jestli hrajeme v Jihlavě, nebo v Plzni. Pro nás je to prostě soupeř, kterého určitě budeme chtít porazit.“

V minulém utkání jste vydržel do 70. minuty, derby jste odehrál celé, takže už jste na tom zase kondičně o něco lépe?

„Ve Zlíně jsem po sedmdesáti minutách začal pociťovat křeče, takže jsem si radši řekl o střídání. I proti Slavii to bylo svižné utkání, přeci jen je to derby. Ale cítil jsem se zase o něco lépe. Je znát, že se to zlepšuje.“