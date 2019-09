Trpišovský: Stanciu se zavřel do svého světa. Vyzdvihl výkon po červené | iSport.cz

Jak jste viděl průběh zápasu?

„Kromě drobných pasáží v první půli si troufnu říct, že vítězství je zasloužený. Kluci hráli dobře. Ale bylo vidět, že je to derby, jsme schopní zahrát i líp. Občas byl vidět neklid v útočné fázi, obranná byla velice dobrá. Z herní kvality to nebylo úplně optimální, ale celkově takticky, běžecky i mentálně byl výkon skvělý. Jsem spokojený, kdybych měl být absolutně, tak bych si přál, abychom některé situace řešili fotbalově ještě líp.“

Co bylo nejdůležitější?

„Mužstvo bych pochválil po červené kartě Josefa Hušbauera, to byl nejtěžší moment. Vypadl důležitý hráč, ale zareagovali jsme skvěle. Zápas jsme dohráli jako velké mužstvo. Spartu jsme nepustili do náporu ani šancí, naopak jsme dál byli nebezpeční. A ještě vypíchnu Ondru Koláře, který potvrzuje kvality. Na to že před Milánem ani po něm pořádně netrénoval, zaslouží absolutorium.“

Do jaké míry výsledek určila chytrost? Třeba Tomáše Součka před penaltou.

„Takové zápasy vždycky rozhodují klíčové momenty, jde o sebevědomí hráčů v těch situacích. Já si vážím toho, že i když jsme vedli, dál jsme hráli svým stylem. Projevila se naše vyspělost, věděli jsme, že nemůžeme hrát jen na 1:0. Pokud v takovém zápase nedáte rozdílový gól, může se stát cokoliv.“

Mluvil jste o neklidu v ofenzivě, ale nebyla Sparta svázaná ještě víc?

„Naopak. Pro Spartu to byl zápas, kterým mohla všechno zlomit. Jim se do toho vstupovalo lépe. Nás všichni pasovali do role favorita, Sparta měla určité trumfy atmosférou a vším okolo. Takový zápas se hraje na začátku dobře. Ale pak rozhoduje to, co předvedete na hřišti.“

Jaký byl váš záměr?

„Chtěli jsme na hřišti co nejméně emocí, nediskutovat s rozhodčím ani protihráči. Nechtěli jsme, aby se to zvrhlo v boj. Musím ocenit i Spartu, v první půli taky chtěla hrát fotbal. Prospělo to utkání celkově. A chválím i rozhodčí, kteří to zvládli s přehledem a zápas ukočírovali, ač nebyl jednoduchý.“

Proč jste do útoku nasadil Stanislava Tecla?

„Dlouho jsme váhali mezi ním a Škoďákem. Nejvíc rozhodlo asi to, že zná Lischku ze společného působení a věřil si na něj. Taky jsme chtěli mít víc náběhového útočníka, aby dokázal natahovat obranu Sparty. Škoďák hraje výborně, ale chtěli jsme útočníka, co víc půjde za obranu mezi stopery.

Byl Tomáš Souček určený na penaltu? A nebál jste se, že jde kopat, i když byl faulovaný?

„Suk je určený, máme tři hráče, mezi nimi byl i Stanciu. Vždycky je to o rozhodnutí daného hráče, je jedno, jestli byl faulovaný. Když si věří a chce jít kopat, je to to nejlepší, co může být.“

Jak v nenávistné atmosféře obstál Nicolae Stanciu?

„Klobouk doků, jak to zvládl. Nepamatuju si v české lize pro jednoho hráče emočně náročnější zápas. Soustředil se na hru, na to, v čem je silný. Zavřel se do vnitřního světa. Neříkám, že byl nejlepší na hřišti, ale byl u první gólové situace, pak rozběhl spoustu útoků. Ze začátku byl možná nervóznější, pak se ale chytil brejkem a bylo to dobrý.“

Bylo obtížně hráče na takové prostředí připravit? Nešlo jen o Stancia, pískalo se i na Hovorku s Hušbauerem.

„Pepa byl rád, že nebyl po dlouhé době hlavní terč, jemu se trochu ulevilo. S Davidem i Nicem jsem mluvil, aby se soustředili na hru a nereagovali na vnější vlivy. A hlavně týmově jsme apelovali na to, abychom se nenechali do ničeho zatáhnout. Potřebujeme, aby se hrál fotbal. V minulosti bývala derby spíš válka, dneska to tak i přes dvě červené nebylo.“

Na Spartu máte po deseti kolech už 12 bodů náskok.

„Pro nás je hlavní, že jsme navázali na předchozí výkony a derby zvládli. Defenziva fungovala skvěle. Tetteha jsem dlouho neviděl hrát s takovým nasazením, ale kluci ho ubránili. Že máme 12 bodů na Spartu je hezké, ale hlavní je, že na druhého máme jen tři body.“

Velmi dobře opět zahrál David Hovorka. Čím si vysvětlujete, že se mu tak daří? Sparta se jej přitom jako vlastního odchovance zbavila.

Mám Davida v třetím angažmá, znám ho z Viktorky Žižkov i Liberce. Věděli jsme, pro koho jdeme a co nám může přinést. Zkušenosti jme měli jen pozitivní, vždycky patřil k nejlepším hráčům týmu. Už když jsme hráli EL v Liberci, vždycky se na něj vyptávali trenéři zahraničních týmů, byla na něj velká chvála. Je dělaný pro evropský fotbal, proto pak může mít trochu problémy třeba ve Zlíně s Poznarem. Pomáhá mu taky, že náš styl už hrál předtím tři roky. Zná se s Ondrou Kúdelou, Cufem, Tomášem Součkem i Ondrou Kolářem. Nechci to zakřiknout, ale jsem rád, že se v situaci mezi stopery nikdo nerejpe. Loni v derby tady padly dva góly přes Míšu (Ngadea), ale nikdo to neřešil, protože to byl Míša. Jsem rád, že David už potvrdil své přednosti. Každé složení stoperské dvojice má nějaká pozitiva i negativa. Teď sice nejsme tak silní ve vzduchu, ale pomáhá nám to v kontrole hry.“

