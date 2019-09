Beneš o (ne)gólu zády po výkopu: Chtěl jsem brankáře rozhodit. Co na to sudí? | iSport.cz

Na Střelnici strávil sedm let. V roce 2010 přišel Vít Beneš (31) do Jablonce z Kladna, během roku 2017 přestoupil poprvé v kariéře do zahraničí. Tehdy si vybral Vasas FC sídlící v Budapešti. Po necelých dvou sezonách v Maďarsku se připojil ke kádru Sigmy a začlenil se do stabilní jedenáctky, díky čemuž ho neminulo ani premiérové melancholické utkání v Jablonci (2:2).